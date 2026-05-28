Ultim'ora Allegri spiazzato, Rai: “Ha disdetto la camera in Abruzzo e domani a Milano per rescindere”

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L’accordo con il Napoli ha colto di sorpresa anche Massimiliano Allegri. Lo racconta Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, al sito Rai

L’accordo con il Napoli ha colto di sorpresa anche Massimiliano Allegri. Lo racconta Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, al sito Rai: “Che neanche Allegri si aspettasse l'accordo col Napoli è confermato dal cambio di programma abruzzese. Doveva restare altri due giorni nell'hotel che lo ospita a Montesilvano ma ha già disdetto la camera di domani. In programma un salto a Giulianova dall' amico del cuore Andrea Iaconi, ex Ds di lungo corso, poi domani mattina partenza in treno per Milano.

Annullato il volo per Malpensa. Facile intuire che nel capoluogo lombardo dovrà incrociare il suo agente Giovanni Branchini per definire la rescissione contrattuale col Milan. Chiederà una buonuscita o andrà via gratis? Il Napoli aspetterà i dovuti passi, poi quando sarà il momento ufficializzerà l'ingaggio biennale del toscano. Che stima da sempre la rosa del Napoli. L'unica squadra che a suo avviso poteva strappare lo scudetto all'Inter senza i tanti infortunati. Fateci caso. Stesse parole usate da Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa domenica sera”.