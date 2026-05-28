Sempre più Allegri di Italiano! Romano: "Accetta biennale, si attende ultima parola di ADL"

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Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, si è soffermato tramite il proprio canale Youtube sulla questione allenatore del Napoli

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, si è soffermato tramite il proprio canale Youtube sulla questione allenatore del Napoli, dando gli ultimi aggiornamenti sulla corsa tra Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano: "Mattinata di contatti intensi, positivi tra il Napoli e Allegri. La scorsa settimana, prima del fallimento Milan in termini di classifica, il Napoli era molto forte in pressing su Allegri. Poi, appena dopo, tutto ciò che è accaduto il Milan ha un po' rallentato i tempi, ha portato il Napoli a fare valutazioni e a incontrare Italiano.

Il giorno successivo, cioè ieri, il Napoli ha ripreso i contatti con Allegri e oggi li ha continuati. L'accordo tra il Napoli e Allegri è sempre più vicino, anche perché Allegri si è detto pronto ad accettare anche un contratto breve, anche di due anni, non ne fa una questione di durata. Vorrebbe un'occasione per rimettersi in gioco subito. Allegri sempre più vicino alla panchina del Napoli. Non escludiamo sviluppi definitivi già oggi.

Ora bisognerà capire quali strade si apriranno per Italiano. Italiano è ancora nella lista del Napoli, ma il profilo ideale per il Napoli, già da settimane, è un gestore. E ora le idee si stanno schiarendo ancor di più in questo senso.

Il Napoli sta virando sempre più nettamente su Allegri perché la mattinata ha portato a contatti molto produttivi. Si aspetta l'ultima parola del presidente De Laurentiis. Sul nome di Allegri si è speso prima Manna e poi De Laurentiis con i contatti di queste ore. Aspettiamo l'ultima parola di De Laurentiis per capire se Allegri diventerà davvero l'allenatore del Napoli".