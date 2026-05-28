Ultim'ora Incredibile, Italiano si libera ma Sky annuncia: “Si avvicina Allegri”

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Nelle ultime ore i contatti tra le parti si sarebbero intensificati sensibilmente. Aurelio De Laurentiis, insieme all’ad Chiavelli e al ds Manna

Il Napoli rompe gli indugi e accelera con decisione per Massimiliano Allegri. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club azzurro avrebbe scelto di puntare forte sull’ex allenatore del Milan per raccogliere l’eredità di Antonio Conte, con il tecnico livornese ora avanti rispetto a Vincenzo Italiano nella corsa alla panchina del Maradona.

Il Napoli ha pronto un biennale per Allegri

Nelle ultime ore i contatti tra le parti si sarebbero intensificati sensibilmente. Aurelio De Laurentiis, insieme all’ad Andrea Chiavelli e al ds Giovanni Manna, avrebbe dato una spinta importante alla trattativa per provare a chiudere il prima possibile. L’idea del Napoli sarebbe quella di arrivare a un accordo biennale fino al 2028, formula già discussa nei precedenti colloqui.

Italiano libero, ma non c'è il controsorpasso

Resta sullo sfondo Vincenzo Italiano, che nel frattempo ha definito la separazione consensuale dal Bologna dopo il lungo incontro andato in scena nelle ultime ore. Un passaggio che rende il tecnico siciliano libero sul mercato, ma che al momento non avrebbe cambiato le gerarchie nella lista del Napoli. Insomma, Allegri sempre più concreto per la panchina azzurra, con il club intenzionato a stringere i tempi per evitare ulteriori inserimenti e programmare rapidamente il nuovo ciclo dopo la fine dell’era Conte.