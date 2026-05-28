Ultim'ora Italiano si libera, ma c’è Allegri! Rai: "Entrambi sorpresi dal dietrofront di ADL!"

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Quando tutto sembrava indirizzato verso Vincenzo Italiano, nelle ultime ore Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di cambiare strategia.

Colpo di scena nella corsa alla panchina del Napoli. Quando tutto sembrava indirizzato verso Vincenzo Italiano, nelle ultime ore Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di cambiare strategia e spingere con forza su Massimiliano Allegri. A raccontarlo è Ciro Venerato ai microfoni Rai. Secondo il giornalista, Italiano aveva fatto tutto ciò che il Napoli si aspettava da lui: “Italiano si è liberato come da accordi e aspettava solo che il Napoli desse seguito al discorso avviato martedì a Roma”. Poi però qualcosa sarebbe cambiato improvvisamente. “Clamoroso ma vero: il Napoli ha invertito la rotta”, ha spiegato Venerato. “Il colloquio con De Laurentiis non avrebbe convinto fino in fondo il presidente, almeno questo è ciò che trapela da chi collabora con il patron”.

Oggi il Napoli ha chiamato Allegri

Da qui l’accelerata su Allegri: “Poco prima di pranzo il Napoli avrebbe chiamato Max Allegri, che si trovava a Pescara, per comunicargli il mutamento di rotta. Fino a ieri sera si sentiva in svantaggio, ora invece è tornato fortemente in corsa”. Sul tavolo ci sarebbe un biennale da cinque milioni netti a stagione. E Venerato conclude con una battuta che fotografa bene il momento: “Italiano è rimasto spiazzato, Allegri sorpreso. Ma con De Laurentiis mai escludere colpi di teatro”.