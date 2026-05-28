Ufficiale Italiano-Bologna, c'è la risoluzione consensuale: arriva anche l'annuncio del club!

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La separazione tra Vincenzo Italiano e il Bologna adesso è ufficiale. Di seguito il comunicato apparso sul sito del club rossoblù

La separazione tra Vincenzo Italiano e il Bologna adesso è ufficiale. Di seguito il comunicato apparso sul sito del club rossoblù: "|| Bologna FC 1909 rende noto di aver raggiunto l'accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al Club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura.

La Società ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del Club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. A Italiano e al suo staff vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera".