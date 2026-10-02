Ultim'ora Allenamento congiunto, Napoli-Avellino 0-2: azzurri in campo con tanti Primavera

Napoli sconfitto 2-0 dall’Avellino nell’allenamento congiunto: Venturi e Di Maggio decidono il test di Castel Volturno.

Allenamento congiunto questa mattina a Castel Volturno tra Napoli e Avellino, con i biancoverdi che hanno concluso la seduta avanti 2-0 sulla formazione allenata da Massimiliano Allegri. Ad andare a segno sono stati Venturi e Di Maggio, entrambe le reti realizzate nella ripresa. Gli azzurri si sono presentati all’appuntamento con numerose assenze tra i calciatori impegnati con le rispettive Nazionali e gli infortunati. Tra questi anche Scott McTominay, alle prese con il percorso di recupero dopo il problema cardiaco, e Giovane, in fase di recupero dopo l'intevento chirurgico d'ernia.

Napoli-Avellino 0-2, tanti Primavera in campo per Allegri

Per Alessandro Nesta, tecnico dell'Avellino, il test ha rappresentato l’occasione per provare alcune soluzioni in vista di Avellino-Sampdoria, in programma tra una settimana, anche se le porte chiuse non hanno permesso di conoscere nel dettaglio le scelte tattiche dell’allenatore biancoverde. Nel Napoli, invece, massiccia presenza di calciatori della Primavera, con a Castel Volturno anche il tecnico degli azzurrini Antonio Nocerino. Tra gli elementi della prima squadra a disposizione di Allegri c’erano Matteo Politano, Lorenzo Lucca, David Neres, Nikita Contini, Sam Beukema, Rafa Marin, Amir Rrahmani e Benoit Badiashile.