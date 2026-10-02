Tuttonapoli Altro che discontinuo, Hojlund bomber vero: numeri super a 23 anni

Hojlund ha numeri super sia col Napoli che con la Danimarca. Ieri super gol contro il Portogallo. Allegri osserva interessato

Altro che bomber discontinuo: i numeri raccontano una storia ben diversa. Rasmus Højlund, nonostante la giovane età, ha già costruito un rendimento importante sotto porta e continua a confermare di avere qualità da vero finalizzatore. A 23 anni, l'attaccante danese può infatti vantare 15 gol in 38 presenze con la nazionale, un dato significativo considerando il livello della competizione internazionale. Ieri super gol contro il Portogallo. Anche nei club il suo percorso è caratterizzato da numeri che testimoniano una certa continuità realizzativa: sono 18 le reti messe a segno in 50 partite con il Napoli, mentre con il Manchester United ha realizzato 26 gol nell'arco di due anni. Un bottino che, al di là dei giudizi e delle aspettative, evidenzia la sua capacità di trovare con regolarità la via della rete.

Højlund, un attaccante con margini ancora importanti

A completare il quadro ci sono anche le 10 reti realizzate in 34 partite con l'Atalanta, esperienza che ha rappresentato una tappa importante nella sua crescita professionale. Sommando i diversi capitoli della sua carriera, emerge il profilo di un attaccante che ha già dimostrato di possedere qualità realizzative e che, a soli 23 anni, può ancora migliorare sotto diversi aspetti. Definirlo semplicemente un giocatore che non segna abbastanza, dunque, rischia di non tenere conto del quadro complessivo. I numeri, infatti, raccontano di un Højlund capace di incidere anche in zona gol e di un giocatore che ha ancora davanti a sé diversi anni per affinare ulteriormente le proprie caratteristiche da finalizzatore.