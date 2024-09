Altro che Napoli favorito, Moviola Cds: “Suzuki da rosso diretto, perché il VAR ha certezze sul rigore?”

vedi letture

Non una partita semplice per Peride Tremolada visti i tanti episodi in Napoli-Parma. L'arbitro, alla quinta partita diretta in Serie A, qualcosa sbaglia sicuramente. Ma di certo non favorisce il Napoli con l'espulsione al portiere Zion Suzuki. Anzi, forse è fin troppo clemente, come scrive il Corriere dello Sport: "Uscita senza senso di Suzuki che sì, prende il pallone, ma poi finisce con il piede destro alto (stile kung-fu) sulla pancia di Neres: l’errore di Tremola-da, nel caso, è nel aver estratto il secondo giallo (non fosse stato già ammonito poteva starci una OFR), espulsione giusta.

Sugli altri episodi il quotidiano si esprime così: "Assegnato il rigore al Napoli, poi tolto con OFR (parecchio dubbia): Almqvist e simeone arrivano in contemporanea sul pallone, difficilissimo stabilire chi arrivi prima, Di Bello nel VOR invece ha solo certezze e richiama l’arbitro al monitor. Dove si capisce poco...

Sul rigore per il Parma: "Tremolada assegna un rigore con sicurezza per un contatto fra Bonny e Meret. Penalty solare live, al rallenty emerge la furbizia del giocatore di Pecchia. Resta difficile, però, per l’arbitro, fare diversamente da quello che ha fatto: spiegare che Bonny punta i piedi (segnale chiaro di poca genuinità del movimento) è più difficile che sostenere le ragioni (e ci sono) per il rigore".