Alvino: "Incontro ADL-Gattuso per il mercato, il tecnico ha già contratto fino al 2021"

"Noto in giro troppa ansia sul rinnovo di Gattuso. Di quale rinnovo stiamo parlando? Gattuso ha un contratto fino al termine della prossima stagione e lui stesso ha detto che non è argomento che gli interessa. Per me l’incontro è legato al mercato", così su Twitter il giornalista di Kiss Kiss Napoli e Tv Luna, Carlo Alvino, dopo i rumors delle ultime ore sull'incontro in corso tra De Laurentiis e Gattuso a Capri.