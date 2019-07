Alvino non ha dubbi: "James, esito scontato: sarà del Napoli, patto d'acciaio con Ancelotti! Ora mi insultate, poi faremo i conti"

Il punto di Carlo Alvino su James Rodriguez. Così il giornalista parla della trattativa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Qualcuno fa il tifo affinché James non venga solo per dire che ho raccontato una ca**ata e che il Napoli illude i suoi tifosi. Il discorso è chiaro, spero sia l’ultima volta. IL ragazzo ha preso un impegno solenne con una stretta di mano con Carlo Ancelotti, il giocatore ha fatto un patto d’acciaio dando la sua disponibilità a giocare al Napoli. Nonostante l’inserimento di altri club il ragazzo resta fermo sulla sua decisione, il Napoli si sente fortissimo del sì del ragazzo garantito da Ancelotti. Inoltre il Napoli si sente forte che all’operazione sta lavorando un amico del Napoli, qual è Jorge Mendes. L’idea era di fare un regalo ai tifosi e portalo a Dimaro, ma l’obiettivo rimane sempre quello di portarlo James in maglia azzurra. Il Napoli resta convinto di centrare l’obiettivo, ma l’esito per me resta scontato: James vestirà la maglia del Napoli. Invito i frustrati dei social ad aspettare la fine del mercato e poi si faranno i conti”.