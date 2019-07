Alvino: "Visite con Atletico per James? Fake news, sarà del Napoli! L'idea era di portarlo a Dimaro ma vestirà lo stesso l'azzurro!"

Carlo Alvino sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli tranquillizza i tifosi in chiave mercato: "Le visite con l'Atletico sono una fake news. Lo do ancora per certo l'arrivo di James Rodriguez. Non indietreggio di un millimetro, ho piena fiducia nelle mie fonti. L'idea era quello di portarlo a Dimaro per fare un regalo ai tifosi. Di base resta la certezza che il colombiano vestirà la maglia del Napoli".