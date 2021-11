Amichevole Napoli-Argentina al Maradona, ADL: “A lavoro con Di Maio e l'ambasciatore a Roma”

Ieri sera, nel corso di Show del Futbol, programma argentino tra i più seguiti, è intervenuto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro, ha annunciato che è al lavoro per organizzare un’amichevole tra Napoli e Argentina: "Stiamo lavorando con il ministro degli Esteri Di Maio e l'ambasciatore argentino a Roma per poter organizzare il 24 maggio in questo stadio la partita tra il Napoli e l'Argentina. La chiameremmo The First Maradona Cup”.