Ultim'ora Amorim blinda Mainoo: "Non partirà! Sarà il futuro dello United e presto avrà spazio"

vedi letture

Kobbie Mainoo resta al Manchester United. Difficile possa partire, soprattutto dopo le ultime parole pronunciate dal suo allenatore, Amorim: “Kobbie Mainoo sarà il futuro del Manchester United. Gioca poco? Deve solo aspettare la sua occasione e tutto può cambiare nel calcio in 2 giorni. Futuro? Se non stiamo prendendo qualcuno, è difficile lasciarlo partire. Siamo a corto di giocatori", le sue parole riportate da Fabrizio Romano su X. Insomma, l'allenatore dello United ancora una volta blinda l'inglese classe 2005 che è il primo obiettivo del Napoli a centrocampo.

Mainoo, classe 2005, è un centrocampista centrale abile tecnicamente, di grande talento, di buona gamba e resistenza, che gioca nel ruolo di mezzala ma anche come centrale in mediana in un reparto a due. Ha sprint palla al piede, visione di gioco e dribbling nello stretto. Il giocatore già ad agosto avrebbe accettato volentieri Napoli e ora sarebbe felice di ritrovare Hojlund e McT in azzurro.