Ancelotti a Sky: "Partita soporifera ma i carichi erano pesanti! Elmas ci darà qualità, Verdi vuole continuità. Su Gaetano e i gol subiti..."

Carlo Ancelotti ha commentato a Sky Sport la sfida in amichevole contro la Cremonese: "E' stata una partita soporifera al termine di un carico elevato di lavoro di forza. Era inevitabile, ma non importan in questo momento. I gol presi non mi preoccupato perché stiamo provando pressing più offensivo e manca ancora equilibrio. Ma queste sono prove che puoi fare adesso e non quando comincia il campionato. Gaetano? Stiamo valutando sul futuro, può andare a giocare o restare con noi. Elmas? Darà qualità al centrocampo, è felice di essere qui e questo è molto importante per noi. Parliamo di un centrocampista moderno che darà valore ad un reparto già forte. Verdi ha espresso la volontà di trovare più continuità e stiamo valutando con la società e con lui il da farsi".