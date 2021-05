Ancelotti: "ADL mi ha fatto fuori? Non è così! Mourinho come me a Napoli? Può essere..."

Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli, oggi alla guida dell'Everton, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport: "Mou alla Roma come me a Napoli? Può essere, ma conta la voglia che uno ha di allenare e stare fermo non piace a nessuno. Entrambe sono piazze importanti e, come in ogni azienda che si rispetti, anche nel calcio il risultato finale deve essere rapportato alle aspettative iniziali.

De Laurentiis mi ha fatto fuori? Non è esatto. E comunque non aggiungo altro, non ha più importanza".