Ancora brutte notizie per Conte: in dubbio anche Raspadori, le ultime sul modulo

Sembrano in arrivo ulteriori problemi per Antonio Conte dopo aver perso David Neres e con il mancato recupero di Buongiorno (che potrebbe essere convocato, ma non per partire titolare). Per la sfida di quest'oggi con il Torino, il tecnico del Napoli ha impostato il lavoro su una sorta di 4-4-2 con Raspadori in supporto a Lukaku.

Secondo quanto riferisce però Sky Sport, le condizioni di Giacomo Raspadori sono ancora da verificare. L'attaccante anche della nazionale ha la febbre ed a questo punto bisognerà capire se sarà della partita: se non dovesse farcela Conte a quel punto scenderebbe in campo col 4-3-3, con Spinazzola titolare da esterno alto (e non più da terzino e di conseguenza anche Olivera centrale, provato in questi giorni, sarebbe in dubbio). Ultime ore prima delle decisioni definitive.