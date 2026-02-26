Infortunio Anguissa, Repubblica non ha dubbi: già presa la decisione per Verona

Lo sprint finale impone un cambio di passo e, finalmente, arrivano notizie incoraggianti dall’infermeria. La squadra di Antonio Conte ritrova Frank Zambo Anguissa, tornato stabilmente in gruppo dopo mesi di emergenza continua. Il centrocampista ha disputato 45 minuti nell’allenamento congiunto a Castel Volturno contro il Giugliano, primo vero passo verso il rientro in gara.Anguissa mancava dai radar dalla metà di novembre: una grave lesione muscolare, seguita da problemi alla schiena, lo hanno costretto a un tunnel lungo e complicato.

Anguissa sarà convocato per Hellas Verona-Napoli

Sono serviti quasi cento giorni per rivederlo al fianco dei compagni, che ora sperano di poter contare, almeno in parte, su uno dei leader africani e protagonista dei due scudetti del 2023 e del 2025. La condizione non può essere ancora ottimale, ma i segnali sono positivi. I prossimi step sono chiari: convocazione per la trasferta di Hellas Verona e, se tutto procederà secondo i piani, un impiego part-time al Bentegodi. Un rientro che può restituire equilibrio e forza in una fase decisiva della stagione.