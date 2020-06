Arriva il via libera del CTS alla FIGC: abolita la quarantena di squadra con un positivo!

Via libera del Comitato tecnico-scientifico del Governo alla quarantena 'morbida'. Il Cts - spiega Repubblica.it - a poche ore dal primo match ufficiale ha accettato la richiesta della FIGC di non mandare in quarantena tutto il gruppo squadra in caso di positività.

CAMBIA LA NORMA - Qualora dovesse essere trovato un positivo tra giocatori e staff, proprio come accade in Bundesliga, non sarà necessario che l'intera squadra vada in quarantena per due settimane ma va in quarantena il solo positivo. Poi la mattina della prima partita successiva al rilevamento di un positivo nel gruppo squadra verrà effettuato un tampone dall'esito rapido per riscontrare eventuali nuovi contagi.