Assalto a James ma domenica comincia la 'sua' Copa America: quale sarà la tempistica?

Tutti conoscono i dettagli della trattativa che potrebbe portare James Rodriguez al Napoli: c'è il sì del giocatore, l'ingaggio è un problema relativo, Mendes dialoga col Real Madrid per concludere. Un altro aspetto che può diventare fondamentale è la tempistica dell'operazione. Domenica, infatti, comincia la Copa America per la Colombia e il trequartista del Real Madrid sarà uno dei protagonisti della competizione. Difficile credere che, durante la manifestazione, la testa di James possa essere rivolta al mercato. Ecco perché la domanda sorge spontanea: il Napoli cercherà di chiudere subito, nelle prossime ore, oppure sta preparando il terreno per quando la Copa America si concluderà? Consapevole, però, del rischio di nuova esplosione di James e dunque di concorrenza pronta ad aumentare.