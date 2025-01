Rileggi live Atalanta-Napoli 2-3 (Retegui 17', Politano 27', McTominay 41', Lookman 55', Lukaku 79'): gli azzurri sbancano Bergamo!

vedi letture

22.37 - È FINITAAAAAAAAAAAAAA

93' - Bellanova scodella un pallone in mezzo, Meret la blocca in presa sicura.

90' - Vengono segnalati 4 minuti di recupero.

88' - Ammonito McTominay per aver allontanato il pallone a gioco fermo.

87' - Lobotka va centralmente da Simeone che si inventa un colpo di tacco per Anguissa: troppo lungo il suggerimento per il camerunese.

86' - Dopo l'ennesimo fallo, l'arbitro Colombo si decide finalmente ad ammonire Hien.

84' - Conte inserisce anche Simeone, esce proprio Lukaku. Gasperini invece si gioca il tutto per tutto e mette Brescianini al posto di Scalvini.

82' - Entra Mazzocchi al posto di Politano che non ne ha più.

79' - IL NAPOLI È DI NUOVO AVANTI! Cross di Anguissa col mancino dalla sinistra, Lukaku si eleva su Scalvini e di testa batte Carnesecchi.

77' - Altra mossa di Gasperini: dentro Pasalic e Zaniolo al posto di Lookman e Samardzic.

77' - McTominay va via a De Roon ed evita anche Scalvini che gli entra in scivolata, ammonito il difensore orobico.

76' - Lukaku si defila a sinistra, vince il duello con Hien e prova a metterla in mezzo: la palla gli carambola addosso e sarà rinvio dal fondo per l'Atalanta.

74' - Primo cambio Napoli: dentro Spinazzola al posto di David Neres.

73' - Ammonito Antonio Conte per proteste.

70' - MIRACOLO DI MERET! Cross di Bellanova, De Ketelaere svetta di testa e il portiere azzurro si allunga salvando il risultato.

68' - Arrivano le prime mosse di Gasperini: entrano De Ketelaere e Zappacosta al posto di Retegui e Ruggeri.

66' - Ammonito Ruggeri per aver trattenuto Di Lorenzo che partiva in contropiede.

64' - Brutto intervento di Djimsiti ai danni di Anguissa, ammonito il difensore orobico.

64' - Il Napoli va da Lukaku che stavolta vince il duello con Hien e si prende il calcio di punizione.

62' - Samardzic scava la palla alla ricerca dell'inserimento di Retegui: il suggerimento è troppo lungo.

59' - Forcing Atalanta, cross sul secondo palo dove Retegui controlla e calcia: tiro murato.

57' - Insiste l'Atalanta: Lookman serve Samardzic che tira forte sul primo palo. Si oppone Meret che respinge in corner. A inizio azione c'era però un fallo di mano di Hien non fischiato dall'arbitro.

55' - Pareggia l'Atalanta. Lookman entra in area, vince un rimpallo con Politano e col mancino a incrociare batte Meret anche con l'aiuto di una deviazione di Rrahmani.

54' - L'Atalanta prova sempre a costruire sul lato sinistro del Napoli: Bellanova si appoggia da Samardzic che prova a incunearsi in area ma Lobotka lo ferma.

53' - Ancora Samardzic a premiare il taglio di Retegui, stavolta il centravanti bergamasco da posizione defilata spara alto.

52' - Samardzic prova a tagliare l'area con un passaggio in diagonale, sulla traiettoria interviene Politano che fa un altro intervento importante.

50' - Combinazione Lookman-Ederson sull'out di destra, interviene Politano a fermare l'azione. Rimessa laterale per l'Atalanta.

49' - Samardzic prova a sgusciare nell'area azzurra, Lobotka gli dice di no.

48' - Lukaku sfonda centralmente di potenza e tira forte dal limite: la sua conclusione viene murata.

47' - L'Atalanta ci prova con un cross di Bellanova dalla destra: Rrahmani libera l'area.

46' - Nessun cambio effettuato durante l'intervallo: in campo gli stessi undici della prima frazione di gioco.

21.47 - Comincia il secondo tempo.

21.31 - Finisce qui il primo tempo.

45' - Viene segnalato un minuto di recupero.

43' - Ammonito anche Juan Jesus per proteste.

43' - Step on foot solare di Bellanova su David Neres, ma l'arbitro fischia il fallo al contrario e ammonisce il brasiliano.

41' - ED È RETEEEE IL NAPOLI È AVANTIIIII! Sulla rimessa dell'Atalanta, Neres ruba palla e con un colpo di tacco la dà ad Anguissa: il camerunese entra in area e serve a rimorchio McTominay che apre il piattone e batte Carnesecchi.

39' - Neres prova lo spunto sulla banda laterale ma stavolta viene fermato da De Roon.

36' - McTominay scippa la sfera a De Roon e imbuca per Lukaku in area: il belga incespica sul pallone e perde il possesso.

33' - Retegui lancia Lookman in contropiede. Il nigeriano arriva in area, punta Di Lorenzo e rientra sul destro per calciare: tiro smorzato che finisce fuori.

33' - NERES INCONTENIBILE! Ancora solo contro due sulla sinistra, il brasiliano mette un cross perfetto sul secondo palo: c'è la torre di Anguissa per McTominay che viene anticipato. Lo scozzese si sarebbe trovato solo davanti la porta.

32' - Bellanova brucia Olivera e la mette in area: Lookman nel tentativo di tirare colpisce Di Lorenzo che l'ha anticipato. Calcio di punizione per il Napoli.

29' - OLIVERA DAL LIMITE! Il cross di Di Lorenzo sfila davanti a tutta l'area e arriva dall'altro lato a Olivera: conclusione dell'uruguagio forte ma troppo a lato.

27' - GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL! Neres si porta via due uomini sulla sinistra e serve Politano: il 21 azzurro controlla e col mancino al volo infila Carnesecchi sotto la traversa.

25' - Traversone di Di Lorenzo alla ricerca di McTominay: Hien libera e Ruggeri si rifugia in calcio d'angolo.

23' - David Neres si invola sulla sinistra e cerca Lukaku in mezzo: fondamentale il rientro di De Roon che sporca il passaggio e la palla termina tra le braccia di Carnesecchi-

22' - Traversone di Bellanova, sponda di Retegui per Scalvini che tenta la volée. Palla ampiamente sopra la traversa.

20' - Bellanova riceve in area, rientra sul mancino e calcia: conclusione debole che Meret blocca.

20' - McTominay prova a lanciare Neres in profondità ma il passaggio è troppo lungo.

19' - Il Napoli sembra aver accusato il colpo, l'Atalanta continua a stazionare davanti l'area azzurra.

17' - Atalanta in vantaggio. Suggerimento centrale di Ederson, dopo una deviazione Retegui si ritrova il pallone tra i piedi, si gira sul sinistro e scarica un tiro violento sul primo palo.

15' - Ingenuità di Anguissa che regala la palla all'Atalanta, gli orobici cercano subito Retegui in verticale ma è attento e preciso Juan Jesus in anticipo.

14' - Ci prova Ederson! Serpentina di Lookman che viene arrestato al limite dell'area, sulla palla vagante si avventa Ederson che calcia forte ma sopra la traversa.

13' - L'Atalanta perde la palla al limite dell'area del Napoli, Lukaku prova ad avviare il contropiede ma non viene supportato da nessun compagno.

11' - Buona trama del Napoi andando dalla destra alla sinistra del campo: alla fine Politano si accentra e calcia sul primo palo. Palla fuori con deviazione, ma l'arbitro segnala solo rinvio dal fondo.

9' - Incomprensione tra Carnesecchi e Hien, rimessa laterale regalata al Napoli.

8' - Cross di Ruggeri dalla sinistra: Samardzic prova l'aggancio volante ma non gli riesce.

7' - Ottimo recupero di Olivera all'altezza del centrocampo, Lobotka raccoglie la sfera ma sbaglia la misura del passaggio per Neres.

5' - Il Napoli molto aggressivo in pressing: Juan Jesus segue Retegui fin dentro la sua metà campo.

4' - McTominay perde un brutto pallone sulla trequarti, Lookman prova ad approfittarne ma il suo suggerimento è impreciso e il possesso torna al Napoli.

3' - Di Lorenzo scova lo scatto di Lukaku in area: Carnesecchi in uscita coi pugni anticipa il pallone.

2' - Primo scontro Lukaku-Hien, il belga cade a terra ma per l'arbitro non c'è fallo.

20.45 - PARTITI! COMINCIA LA PARTITA!

20.41 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

19.45 - FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Samardzic; Retegui, Lookman. All. Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla 21ª giornata di Serie A contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Gli azzurri vogliono riscattare il pesante 3-0 incassato all'andata, ma soprattutto c'è la possibilità di prendere un bel distacco sulla Dea che prima della sfida è indietro di 4 punti. Nonostante sia una partita in trasferta, Conte e i suoi uomini hanno la carica dei tifosi che hanno acclamato in grande la squadra alla partenza: l'obiettivo è lasciarsi subito alle spalle l'addio di Kvaratskhelia.

Il Napoli ha un conto in sospeso con l'Atalanta, avendo perso le ultime due partite contro gli orobici in entrambi i casi per 3-0. La Dea in Serie A non trova tre successi consecutivi contro gli azzurri dal 1998. C'è un però: i tre precedenti incroci a Bergamo hanno visto sempre il Napoli vincente, questa è la striscia negativa aperta più lunga per i bergamaschi considerando le gare giocate tra le mura amiche.

Sa già di sfida scudetto e lo dimostrano i periodi di forma delle due squadre: l'Atalanta è imbattuta in campionato da 15 gare ed ha segnato almeno un gol in tutte le ultime 25; il Napoli viene da cinque vittorie consecutive in Serie A di cui tre senza subire gol, inoltre gli azzurri hanno vinto 7 trasferte su 10 perdendo una sola volta. Questa sfida può essere importante in due sensi: gli azzurri con Conte non sono mai andati oltre i 5 successi di fila, la Dea può arrivare a 16 gare senza perdere avvicinando la serie di 17 del 2020.

È anche testa a testa tra i bomber. Romelu Lukaku ha collezionato un gol e due assist nelle ultime due uscite e potrebbe contribuire a una rete per tre gare consecutive per la prima volta in azzurro. Mateo Retegui è già a quota 13 gol in campionato e può diventare il calciatore italiano orobico con più gol in una stagione di Serie A da Cristiano doni nel 2001/02 (16 gol).

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte si presenta a Bergamo orfano di uno dei suoi uomini migliori, Kvaratskhelia, appena ceduto al PSG. Inoltre dà ancora forfait Buongiorno che non ha recuperato dall'infortunio. Tra i pali pronto Meret, linea difensiva a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera che torna a disposizione. A centrocampo classico schieramento con Anguissa, Lobotka e McTominay. Davanti Lukaku a fare da perno centrale ed ai suoi lati Politano e David Neres.

Le ultime sull'Atalanta

Mister Gasperini ha gli uomini contati in difesa: sono infatti indisponibili l'infortunato Kossonou e Kolasinac per squalifica. Dunque a difesa della porta di Carnesecchi ci saranno Scalvini, Hien e Djimsiti. In mediana intoccabili Ederson e De Roon, sulle fasce sono in tre per due posti: Bellanova, Zappacosta e Ruggeri, con i primi due leggermente in vantaggio. Davanti potrebbe essere confermata la mossa della gara d'andata: senza il centravanti Retegui ma con Pasalic alle spalle di De Ketelaere e Lookman.

Gewiss Stadium (Bergamo), sabato 18 gennaio ore 20:45

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Ballottaggi: Zappacosta-Ruggeri 55-45%, Bellanova-Ruggeri 55-45%, Pasalic-Retegui 60-40%

Indisponibili: Scamacca, Kossonou, Cuadrado, Kolasinac (squalificato)

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte.

Ballottaggi: Olivera-Spinazzola 55-45%

Indisponibili: Buongiorno

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net

Amiche ed amici di TuttoNapoli benvenuti nella lunga diretta testuale che vi porterà al big match di questa sera tra Atalanta e Napoli.