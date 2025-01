Video Che bolgia a Capodichino! In migliaia alla partenza del bus azzurro per Bergamo

vedi letture

Passione, sentimento, appartenenza e voglia di spingere la capolista verso l'importantissima trasferta di Bergamo. Migliaia di tifosi azzurri, assiepati all'esterno dell'aeroporto di Capodichino, alle 16.20 hanno accolto il pullman del Napoli, partito alle 15.30 da Castel Volturno.

Tantissimi cori, bandiere e fumogeni a salutare il passaggio in bus degli azzurri, che domani sera cercheranno di vendicare la gara d'andata persa 0-3 contro l'Atalanta. Ricordiamo che i supporters azzurri delle Curve non potranno essere al Gewiss Stadium per via del divieto di trasferta ai residenti in Campania, da qui anche la pacifica protesta contro la decisione del Cams. Tutta Napoli è con i ragazzi di Antonio Conte, che comandano la classifica di Serie A. Di seguito le immagini raccolte dal nostro inviato.