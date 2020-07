Avevano ragione i tifosi

Bisogna saper rendersi conto di valutazioni errate: quando è cominciato a circolare il nome di Victor Osimhen, con la gita a Napoli e le sensazioni positive sulla chiusura, erano tutti certi, noi in primis, del buon esito dell'affare. Mentre i tifosi temevano un Pépé-bis, radiomercato raccontava di una trattativa vicina alla chiusura, con sorprese da escludere, perché il giocatore si stava convincendo e il Napoli aveva fretta di chiudere.

Quasi un mese dopo, nulla è ufficiale, anzi: Osimhen non ha ancora detto sì al Napoli, intanto ha cambiato agente e oggi si vive di indizi social ma di poche certezze legate al futuro dell'operazione. Il Napoli resta fiducioso ma non aspetterà in eterno, entro metà settimana vorrà una risposta prima, eventualmente, di dirottare altrove le proprie attenzioni. A prescindere da come andrà a finire, sperando in un epilogo felice, i tifosi avevano ragione: non sarà un Pépé-bis, ma anche questo affare sta assumendo, almeno fino a questo momento, i contorni di una telenovela. Inaspettata.