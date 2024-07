Live Banche, calcio e impresa: convegno a Castel di Sangro, c'è anche Mastella

17:20 - Comincia il convegno.

17:20 - Prende parola Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia, per l'introduzione: "Buonasera a tutti, e benvenuti a Smart Talk, vi parleremo di banche, finanze, calcio, sport, e parleremo di uomini ed imprese. Ci accompagneranno diversi personaggi che hanno fatto la storia dell'impresa.

Giuseppe Castagna amministratore delegato di Banco Bpm, in collegamento via web: "C'è un moderato ottimismo, possiamo paragonarlo alla nostra squadra del cuore: c'è un po' di prudenza ma le cose promettono bene. Il Milan e il lavoro sono due cose diverse, siamo un'importante banca milanese, abbiamo la fortuna che da oltre 10 anni c'è un sodalizio con il Milan, i nostri clienti sono molto contenti del rapporto instaurato con il Milan. Nel privato tutti sanno che tifo Napoli, l'unica partita che il Milan mi vede sulla sponda opposta è contro il Napoli."

Sale sul palco Vito Grassi, presidente di ALuiss e azionista di Napoli Basket: "Una grandissima soddisfazione la vittoria della coppa italia di basket, abbiamo preso il Napoli Basket dalla serie B, è il terzo anno in serie A1, dove via via abbiamo migliorato l'approccio manageriale. Abbiamo preso un nuovo d.s, un nuovo staff, riorganizzato tutto ed i risultati si sono visti. Per me è andata benissimo la coppa Italia, entrati come ottavi e poi abbiamo vinto. Il torneo è completamente diverso dal campionato, sull'onda di quella vittoria stiamo ancora festeggiando. I giocatori hanno perso motivazioni e hanno sfiorato i playoff senza entrarvi. Squadre come la nostra una volta dentro i play off non hanno i mezzi per combattere i team più grossi: Venezia, Milano, Bologna hanno budget molto più alti."

Fulvio Giuliani, direttore responsabile de "La Ragione" in collegamento video: "Forza Napoli, mettiamo le cose in ordine"

Sale sul palco Davide Giacalone, giornalista e scrittore: "Le imprese in Italia funzionano, l'Italia che lavora e produce funziona molto bene. Rimaniamo una delle più grandi potenze esportartici, c'è da vincere la competizione. Chi lavora, s'impegna e fa impresa, non è nella situazione generale: chi non fa questo appesantisce il paese. Abbiamo tantissimi giganti, ma anche tantissime piccole medie imprese. Nelle P.M.I c'è tanta qualità, tanta innovazione ma non siamo in grado di farle crescere: mi fa impressione che siamo nel pieno dell'arrivo del P.N.N.R e continuiamo a trattare questo problema solo come arrivo di rate. Abbiamo tante imprese ma ci troviamo già con poche persone a lavoro."

Viene proiettato un video della "Plasmon".

Sale sul palco Clemente Mastella, sindaco di Benevento, ex dirigente del Napoli: "Siamo qua per seguire il Napoli, non ero chiamato al convegno. Vista la presenza ed il tema sono intervenuto. Il paese è in fase glaciale, andrò di fretta perché ci sono gli allenamenti. L'Italia è in affanno e cala, ci sono 100mila ragioni con varietà di risposta: le aree interne non sono solo al sud, ma anche la zona appennina. Non si fanno piani case da tantissimi anni, spero lo faccia l'U.E. Facciamo tanta fatica ad integrare gli arrivi, dobbiamo fare più figli. L'unica nazione che è riuscita a trovare un minimo di equilibrio è la Francia: ha trovato un equilibrio ed avanza demograficamente. Non voglio parlare di politica, c'è una forma di scetticismo nelle persone, insufficienze clamorose. I parlamentari non esistono, sono eletti in maniera particolare. Io ho fatto una causa contro una persona del mio paese che mi ha attaccato: il sistema prima era verticale, ora è orizzontale. Ero numero 10 in lista e per essere eletto bisognava essere 7, oggi le posizioni non contano più. Non mi è piaciuta la lite tra Fitto e De Luca"

Viene chiamato sul palco Maurizio Marinella, imprenditore: "Mi alzo ogni mattina alle 6:30 perché è un grande momento di aggregazione con i miei clienti. Quando Matilde Serao definì il mio negozio, disse che era un punto di socialità, una farmacia di persone e di paese. A Napoli dalle 8 in poi c'è tantissimo movimento, perciò noi apriremo alle 6:15/6:30"

Interviene Giuseppe Castagna amministratore delegato di Banco Bpm, in collegamento via web: "Ho nuotato molto in diversi posti del mondo, mi ha temprato per la mansione che adesso svolgo. La vita non fa sconti, c'è sempre da impegnarsi e fare il meglio. Lo stesso Maurizio si impegna tantissimo nella sua attività professionale."

Torna a parlare l'attuale sindaco di Benevento, Mastella: "Tantissime banche si sono interessate alla socialità, con un atteggiamento aldilà delle banche. Tutte le istituzioni devono lavorare, io mi ricordo che quando saltò il Banco di Napoli, che aveva grandiose capacità, fu fatto perché era del Sud. Oggi è scomarso davvero tutto, una banca di prossimità potrebbe aiutare i piccoli paesi. Spero che ci sia un miglioramento, che la classe politica si impegni per questo. Oggi vedo una spudoratezza dei rapporti, per il nulla, senza dominare gli eventi. L'Europa dovrebbe avere una dimensione più forte, da soli i Paesi non riescono."

Chiamato sul palco, Riccardo Maria Monti, presidente di Triboo: "Mi aggancio alle parole di Mastella, sono una persona che è nata in un'ecosistema in cui il calcio è un pezzo molto importante: i diritti fondamentali erano l'istruzione, la salute, il cibo e l'abbonamento al Napoli. Quando De Laurentiis ha comprato il Napoli, non c'era neanche una squadra italiana di proprietà straniera. Oggi ne sono 8, e negli ultimi 4 anni post covid ci sono stati circa 50 investimenti estere nei club italiani. A Napoli il calcio è un fenomeno globale, anche attraverso i social: oggi i vincitori sono quelli che investono, che hanno tantissime quantità di tifosi, il Napoli può essere una grande super potenza del mondo. Per me è l'unica in Europa con una grande base di tifosi, sia vicini che lontani. La finanza questo lo capisce molto bene."

Torna a parlare Giuliani, direttore responsabile de "La Ragione" in collegamento video: "Io sono letteralmente cresciuto con Diego e con la sua presentazione, furono anni calcisticamente incredibili. Non c'è paragone tra la Napoli di Maradona e la Napoli di oggi, intesa come città. Resto un napoletano fino al midollo, pur amando Milano. Oggi a Napoli è cambiato tutto, il Napoli ha sicuramente avuto un effetto volano su questo. Il Napoli di Ferlaino ha dovuto arrangiarsi, il Napoli di De Laurentiis è straordinario! I conti e la gestione economico finanziaria non si è mai vista in tantissime squadre italiane. Vorrei che fosse ben sottolineato che il Napoli economicante è stato amministrato bene!"

Ecco Alessandro Fanni, startupper aerospaziale:

