Barça-Napoli e l'assurdo ottimismo dell’Uefa: pensate davvero si possa tornare a girare per l’Europa?

Rinviate a date da destinarsi le gare di Champions e Europa League. Alla fine la Uefa si è arresa nei giorni scorsi all’evidenza ed all’emergenza mondiale chiamata CoronaVirus. C’è però una considerazione da fare su quelli che sono state le decisioni prese, che hanno fissato già date per finali di Champions (27 giugno) ed Europa League (24 giugno).

Evidentemente qualcuno ancora non si rende conto di un problema, che coinvolgerà Barcellona-Napoli e tutte le gare che prevedono incroci europei, ovvero lo Stato di avanzamento del Virus e la reazione allo stesso delle rispettive nazioni. L’Europa, anzi il mondo, si sta blindando in questi giorni cercando di contenere un’epidemia che ha visto l’Italia superare la Cina per numero di decessi. Altri paesi, anche confinanti, hanno fatto scelte differenti per settimane, tenendo aperte scuole, concerti, piazzi e parchi.

Il modello Italia, alla fine, si è imposto anche in Inghilterra con il clamoroso passo indietro di Boris Johnson che aveva inizialmente annunciato di non voler prendere nessuna precauzione contro la diffusione del virus. In uno scenario come questo, è molto probabile che ci saranno paese che usciranno prima da questa situazione ed altri che invece dovranno fronteggiarla per un periodo più lungo.

Dunque, se ciò si verificherà, la Uefa pensa davvero che i Governi consentiranno spostamenti da una nazione all’altra con tanta leggerezza? In particolare l’Italia, che spera di superare prima delle altre la questione avendola affrontata con forza dal prima momento, potrà accettare che una squadra di calcio viaggi verso la Spagna senza avere tutte le certezze del caso?

In uno scenario così frastagliato pare difficile fare previsioni e quello dell’Uefa appare uno schifoso ottimismo legato più alla necessità di non perdere troppo denaro che altro. La sensazione, in realtà, è che sia molto più probabile che si possa riprendere i campionati nazionali che dare vita, in tempi brevi, ad una kermesse continentale.