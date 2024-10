Barcellona in pressing, ma Lobotka è rimasto: così Conte l'ha blindato

Non appena arrivato a Napoli Antonio Conte si è innamorato di Stanislav Lobotka, come avevano già fatto i suoi colleghi. Lo si legge sul Corriere dello Sport: "Tutti lo vogliono, dal Barcellona in pressing nei mesi scorsi a Fabregas che lo ha ammirato al Maradona, ma Stanislav Lobotka, che sembra sdoppiarsi in mezzo al campo, in realtà è uno solo e appartiene al calcio di Antonio Conte, che l'ha blindato all'alba della sua avventura al Napoli

Lobotka è un centrocampista completo, con i suoi movimenti crea luce per i compagni, in partita tocca tantissimi palloni, li pulisce quando macchiati, ma poi ha forza nei contrasti, sprint e scatti palla al piede, è abile nelle preventive, sa essere mediano e allo stesso tempo rifinitore. Lobotka è il motore del Napoli. Ha polmoni infiniti, visione di gioco, tecnica, resistenza, intelligenza calcistica. Per Conte non è stato una sorpresa".