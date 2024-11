Belgio, il CT Tedesco: "Lukaku ha un'infiammazione al ginocchio! Ha voluto giocare a tutti i costi..."

Romelu Lukaku lascia in anticipo il ritiro del Belgio e fa ritorno a Napoli per preparare la partita contro la Roma. Smentita l'ipotesi di un patto con il commissario tecnico Domenico Tedesco, direttamente da quest'ultimo, che ha motivato così la decisione di mandare a casa l'ex Inter e Roma:

"Ha voluto a tutti i costi scendere in campo contro l’Italia, per noi si trattava di una finale, ma ora ha un’infiammazione al ginocchio, cronica, ha dovuto fare un’infiltrazione e non era a disposizione. Per 3-4 giorni dovrà star fermo, non potrà nemmeno allenarsi", le sue parole riportate dal Corriere dello Sport.