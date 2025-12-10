Live Benfica-Napoli, pre-partita: live con RTN, Conte conferma gli undici della Juve

vedi letture

20.20 - Squadre in campo per il riscaldamento, David Neres gasatissimo!

19.50 - Sono ufficiali le formazioni di Benfica-Napoli, match di Champions League valido per la sesta giornata della League Phase. Conte conferma il 3-4-2-1 e gli stessi undici scesi in campo nell’ultima gara vinta contro la Juventus. La difesa a tre davanti a Milinkovic-Savic è quindi composta da Beukema, Rrahmani e Buongiorno. In mediana scelto ancora Elmas affianco di McTominay. Sulle fasce Di Lorenzo e Olivera. Hojlund guida il tridente con Neres e Lang a supporto.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Ivanovic. All. Mourinho

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte.

18.15 - Nella cornice della sesta giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26, le dirigenze di Benfica e SSC Napoli si sono ritrovate per il tradizionale pranzo pregara.

Il Direttore Sportivo Giovanni Manna e la delegazione azzurra hanno incontrato i Vicepresidenti del Benfica Nuno Catarino, Manuel Brito e José Gandarez presso il Feitoria Restaurant dell’Altis Belém Hotel & Spa di Lisbona.

All’appuntamento hanno partecipato anche Claudio Miscia, Ambasciatore della Repubblica Italiana in Portogallo, e Robert Agnarsson, Delegato UEFA. SSC Napoli ha omaggiato i padroni di casa con l’opera “Luna Rossa”, realizzata dall’artista Antonio Nocera.

17.20 - L'allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato a 'Prime Video' alla vigilia della sfida contro il Benfica: "Vincere la Champions? E' il sogno di tutti, ma pensiamo alla realtà. Siamo a Lisbona. I calciatori sono carichi, è una partita importante in uno stadio caldo contro un'ottima squadra e un grande allenatore. Mourinho? E' un piacere affrontarlo, è un vincente, un grandissimo, c'è poco da dire.

Crescita? Mai stati punti di rottura, c'è un percorso da fare e bisognava inseguire la rotta ridisegnandola. Ma a me il Napoli piace e piacerà sempre, è una mia creatura e andiamo di pari passo con club e giocatori. Ai ragazzi dico sempre che dobbiamo uscire da ogni gara a testa alta senza rimpianti.

Quando torna Lukaku? Non forzo mai la mano, è libero arbitrio, sa benissimo che potrà tornare in gruppo quando sarà pronto. Poi dovrà trovare la condizione. Per noi è un giocatore importante".

16.50 - "Penso che l’unica cosa che Scott mi deve è che io ho lasciato in panchina Pogba per farlo giocare. Sono quello che lo ha fatto esordire, tutto qui, poi tutto il resto è merito suo". Lo ha detto José Mourinho, allenatore del Benfica, a Prime Video. Grande stima per McT da parte del tecnico che lo ha allenato allo United: "Quando si è allenato con la prima squadra per la prima volta non è andato lì a passeggiare ma per rimanere. Farlo andare via per lo United è stato un gigante errore".

"Rivalità con Conte No, vale per voi giornalisti. Non è che siamo stati tanto tempo in Italia insieme. Penso che sia un allenatore straordinario. Come persona… non lo conosco a sufficienza per giudicare se sia una bravissima persona o un idiota totale. Non ho questo rapporto con Antonio per dirlo. Come allenatore è fantastico, secondo me".

Sulla partita: "Il Napoli è più forte di noie individualmente e come squadra. Ha un potenziale diverso dal nostro. Se facciamo undici uomini contro undici uomini, perdiamo. Nei singoli, dico. Dobbiamo essere squadra".

16.15 - Un gran numero di tifosi del Napoli ha dovuto rinunciare alla trasferta di Lisbona per il match contro il Benfica, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il motivo è legato alle pesanti ripercussioni dello sciopero generale nazionale indetto dai principali sindacati portoghesi: la cancellazione di numerosi voli e l’adesione sempre più ampia del personale di bordo e dell’aeroporto di Lisbona-Portela hanno reso impossibile il viaggio a molti sostenitori azzurri. Secondo le stime, erano attesi circa quattromila tifosi, ma una parte consistente ha dovuto rinunciare sia alla trasferta sia alla partita di Champions ha spiegato il quotidiano.

16.00 - David Neres, attaccante del Napoli, ha parlato a Prime Video - che trasmetterà la partita - alla vigilia della sfida di Champions League contro il Benfica. il brasiliano ha raccontato il suo momento: "Ho sempre detto che qui sto bene. La gente, il club e i tifosi mi hanno sempre accolto e trattato alla grande. Il ricordo più bello è quando abbiamo vinto il campionato, è stato straordinario. Momento? Io cerco di farmi trovare sempre pronto e ogni volta che vado in campo so che devo fare, penso che questo momento sia legato al duro lavoro che ho fatto per farmi trovare pronto. Quando ho avuto le mie occasioni mi son fatto trovare pronto. E’ importante la fiducia dell’allenatore ma è importante anche quella in se stesso. Quando giochi bene e ottieni risultati positivi acquisti fiducia e queste ultime gare lo dimostrano. Tridente con Lang e Hojlund? Quando una squadra trova equilibrio è più facile per tutti giocare insieme così come quando le cose non funzionano diventa più difficile per tutti. Ora che abbiamo trovato questo equilibrio nel nostro gioco è tutto più semplice".

15.30 - Il Benfica di Mourinho ospita il Napoli che non cambia pelle e viene blindato dal suo allenatore dopo la vittoria di domenica sera. Conte ripropone la stessa formazione che ha battuto la Juventus con il tridente composto da Neres, Hojlund e Lang. Beukema, Rrahmani e Buongiorno compongono il terzetto difensivo. Lo "Special One" risponde con un 4-2-3-1: Pavlidis è la punta centrale. Lo riporta la redazione di Sky Sport.

15.00 - Le ultime sul Benfica

José Mourinho non dovrebbe toccare l'undici titolare delle ultime settimane. Il sistema di gioco è il 4-2-3-1, tra i pali Trubin, in difesa al centro la coppia Otamendi-Silva, ai lati Dedic e Dahl. In cabina di regia l'ex Juve Barrenechea, al suo fianco Richard Rios; batteria di trequartisti composta da Aursnes, Barreiro e Sudakov, i quali agiranno a supporto della punta Pavlidis. Tra gli indisponibili spicca il nome di Lukebakio.

14.45 - Le ultime sul Napoli

Antonio Conte confermerà il 3-4-2-1 delle ultime gare vincenti. Dunque, in porta Milinkovic-Savic, Rrahmani al centro del terzetto difensivo con Buongiorno e Beukema ai suoi lati; in mediana ci sono Elmas e McTominay, quest'ultimo ha avvertito un fastidio contro la Juve ma dovrebbe farcela, sulle fasce di centrocampo invece agiranno Di Lorenzo e uno tra Spinazzola e Olivera, con l'italiano leggermente in vantaggio. In attacco nessun dubbio sul tridente in grande spolvero Neres-Hojlund-Lang.

14.30 - Tutto pronto per la super-sfida del Da Luz tra Benfica e Napoli, sesta giornata della fase campionato di Champions League. Segui con noi la partita. Partita che stiamo seguendo da questa mattina live in diretta.

