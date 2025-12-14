Live Udinese-Napoli 1-0 (73' Ekkelenkamp): il Napoli spreca la possibilità della vetta solitaria

16.55 Un Napoli svuotato entra nel secondo tempo e lascia, ancor di più, rispetto al primo tempo, il controllo del gioco all'Udinese. I friulani ci vanno vicino in tutti i modi, due gol annullati fino al meritato vantaggio, con un gol strepitoso di Ekkelenkamp. Il Napoli spreca l'opportunità della vetta solitaria e rischia di trovarsi dall'ipotetico primo posto al terzo al termine di questa giornata.

97' Finisce qui! L'Udinese batte il Napoli 1-0.

94' Cambio per l'Udinese: fuori Zanoli, dentro Goglichizide.

93' Hojlund serve Lucca, il tiro dell'attaccante trova l'esterno della rete.

90' Concessi 5' di recupero.

90' Sostituzione per l'Udinese: fuori Zaniolo, dentro Bravo.

88' Il tiro di Lucca esce sopra la traversa, occasione per il Napoli.

84' Tripla sostituzione per l'Udinese: fuori Ekkelenkamp, Bertola e Davis, dentro Zarraga, Ehizibue e Buksa.

83' Doppio cambio per il Napoli: fuori Elmas e Spinazzola, dentro Lucca e Gutierrez.

80' Il pallone messo in area da Politano è diretto verso Okoye.

80' Cross di Politano, libera l'Udinese.

74' Cambio per il Napoli: fuori Buongiorno, dentro Olivera.

73' Eurogoal di Ekkelenkamp, conclusione strepitosta e vantaggio dell'Udinese.

70' Zaniolo porta in vantaggio l'Udinese, ma il Var annulla per un fallo di Karlstrom su Lobotka sul recupero del pallone.

68' Ancora occasione per Zaniolo, il pallone termina incredibilmente fuori da posizione inivitante,

66' Cross sbilanciato di Neres, la palla termina sul fondo.

64' Spreca una potenziale opportunità Politano, cross impreciso.

61' Doppio cambio per il Napoli: fuori Lang e Beukema, dentro Politano e Lobotka.

59' Traversa Udinese! Il tiro di Piotrowski sbatte contro il legno, altro brivido dell'Udinese. Gran interento di Milinkovic-Savic.

57' Il tiro di Ekkelenkamp sbatte contro la barriera.

56' Punizione dal limite per l'Udinese. Fallo di Buongiorno su Zaniolo.

52' Gol dell'Udinese, la sblocca Davis ma il Var segnale il fuorigioco. Tiro di Ekkelenkamp, respinta non perfetta di Milinkovic-Savic, l'attaccante si trova in una posizone ottimale e respinge in rete. Tutto annullato. Si riparte dal possesso del Napoli.

47' Ekkelenkamp tenta il cross, ma la difesa del Napoli spazza via il pallone.

16.04 Riparte la gara.

15.47 Il primo tempo termina 0-0 al Bluenergy Stadium tra Udinese-Napoli. Padroni di casa subiti aggressivi e in pressione sui portatori di palla del Napoli. Un primo tempo dove regna prevalentemente l'equilibrio e qualche giocata in più dell'Udinese. Il Napoli ha calciato due volte, ma zero verso lo specchio della porta.

46' Finisce il primo tempo 0-0.

45' Concesso 1' di recupero.

42' Stacco di testa di Bertola, il tira termina alto.

37' Pallone lungo di Ekkelenkamp, rimessa dal fondo per il Napoli.

33' Cartellino giallo per Zaniolo.

32' La punizione di Zaniolo s'infrange contro la barriera.

31' Ci riprova anche Zaniolo che prende in pieno Beukema.

30' Tiro di Ekkelenkamp, respinge Milinkovic-Savic.

26' Bertola calcia da fuori area, il tiro sbatte su un difensore del Napoli.

23' Imprecisa la conclusione di Solet dalla distanza.

20' Hojlund sguscia via sulla fascia, ma non trova nessun compagno al momento del cross.

19' Fallo di Zaniolo su Spinazzola. L'esterno resta a terra dolorante.

17' Parata di Milinkovic-Savic sul colpo di testa di Kabasele.

14' Calcio d'angolo preciso di Noa Lang, Hojlund impatta il pallone, il tiro viene parato da Okoye.

11' Altra occasione per Noa Lang sugli sviluppi di calcio d'angolo, conclusione sopra la traversa.

9' Bertola... come un gol! Cross di Hojlund per Noa Lang, il difensore friulano libera in calcio d'angolo. Qualora il pallone fosse passato, l'attaccante olandese avrebbe dovuto soltanto spingerla in rete.

6' Kristensen mette un pallone nell'area di rigore, conclusione deviata e presa facile per Milinkovic-Savic.

3' Udinese subito aggressiva, Napoli in difficoltà nell'uscita col pallone. Piotrowski calcia dalla distanza dopo il recupero del possesso.

1' L'arbitro da il via alla partita.

15.00 UDINESE-NAPOLI È INIZIATA!

14.42 - Giovanni Manna, ds del Napoli, nel pre-partita della sfida contro l'Udinese è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Cos'è mancato contro il Benfica? "Stiamo giocando con gli stessi effettivi in questo periodo, viene difficile ruotare anche volendo. Per me ci sta, dopo un'insieme di partite giocate bene e vinte. In Champions se non vai al 100% puoi perdere. Ci sta, le partite sono tante, oggi abbiamo due giocatori in più. Giochiamo contro una squadra fisica".

Cosa manca in Champions che invece ritrovate in campionato? "L'unica partita che abbiamo steccato è stata con il PSV, nelle altre meritavamo qualcosa di più. Siamo andati a fare una partita con un livello di energia inferiore. Nonostante ciò abbiamo creato occasioni importanti, non sono critico, anzi, il lavoro del mister è sotto gli occhi di tutti".

Come sta andando Lucca? Quanto le piace Atta? "Atta è un giocatore forte, non devo dirlo io, è destinato ad una grande carriera. Per noi in questo momento è un calciatore proibitivo. L'Udinese ha sempre avuto giocatori forti. Lucca deve crescere, siamo convinti che abbia le caratteristiche giuste per giocare a Napoli. Però è importante che anche i giocatori capiscano cosa significa giocare in una piazza diversa e la determinazione che va messa tutti i giorni, non solo in campo, in partita".

14.30 - Kosta Runjaić, allenatore dell'Udinese, nel pre-partita della sfida di campionato contro il Napoli è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Sappiamo che il Napoli è una grande squadra e sono campioni d'Italia, sono primi in classifica. Sappiamo a che livello siamo, abbiamo bisogno di migliorare e giocare una partita perfetta oggi"

14.25 - Keinan Davis, attaccante dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida contro il Napoli: "Non sono soddisfatto del tutto di questo inizio di stagione, con l’andamento non costante. Alzo l’asticella per me stesso. Zaniolo? Mi aiuta a migliorare il mio rendimento. Anche oggi col Napoli possiamo cercare di fare qualcosa di importante".

14.23 - Noa Lang, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida contro l'Udinese: "Siamo un ottimo tridente, in questo momento Hojlund e Neres stanno segnando di più e io devo migliorare. Devo migliorare, ma dobbiamo farlo in generale come squadra. Questa partita è importante per reagire dopo la sconfitta in Champions”.

13.52 - Sono ufficiali le formazioni di Udinese-Napoli, match delle 15 valido per la 15ª giornata di Serie A. Conte conferma il 3-4-2-1 e cambia un solo uomo rispetto all’ultima gara di Champions persa col Benfica. Tra i pali Milinkovic-Savic, mentre in difesa il tecnico si affida a Beukema, Rrahmani e Buongiorno. Juan Jesus, infatti, è ancora alle prese con una contusione rimediata nella gara contro il Benfica e non viene rischiato. A centrocampo confermati Elmas e McTominay, sulle corsie esterne Di Lorenzo e Spinazzola, che prende il posto di Olivera. In attacco, il tridente dovrebbe essere formato Hojlund con Neres e Lang alle spalle.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Miller, Modesto. All. Runjaic

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Olivera, Politano, Lobotka, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino. All. Conte .

11.00 - Oggi in panchina torneranno Gutierrez e Lobotka, entrambi recuperati in anticipo rispetto ai tempi inizialmente previsti. I due sarebbero dovuti rientrare direttamente per la Supercoppa, ma il recupero è andato oltre le aspettative: secondo il Corriere dello Sport sono già convocati e pronti a dare una mano

10.45 - Out Juan Jesus. Il difensore brasiliano era candidato a una maglia da titolare al posto di Buongiorno, ma una botta al polpaccio rimediata mercoledì a Lisbona contro il Benfica ha cambiato i piani di Antonio Conte. Il problema non è stato completamente smaltito e per questo Juan Jesus non è stato neppure convocato

Runjaic va verso la conferma del 3-5-2 nonostante alcune assenze che potrebbero far pensare ad un cambio di sistema di gioco. In porta Okoye, in difesa Kabasele, Solet e uno tra Bertola e Kristensen, dipenderà dalle condizioni del danese. Emergenza sulla corsia sinistra di centrocampo, dove verrà adattato Ehizibue o Rui Modesto, dall'altro lato pronto l'ex di turno Zanoli; in mediana agirà Karlstrom coadiuvato da Piotrowski ed Ekkelenkamp. In attacco nessun dubbio sul tandem Zaniolo-Davis.

Conte è orientato ad un solo cambio di formazione nonostante le fatiche di Champions . Nel 3-4-2-1, Milinkovic-Savic tra i pali, in difesa Rrahmani, Beukema e Buongiorno; c'è l'idea Juan Jesus per far rifiatare uno dei centrali, ma il brasiliano ha accusato dei problemi fisici ed è in dubbio per il match. A centrocampo, Vergara scalpita ma dal primo minuto ancora McTominay ed Elmas,; sulle corsie esterne confermato Di Lorenzo mentre dall'altro lato chance a Spinazzola al posto di Olivera. In attacco, ancora Hojlund, alle sue spalle Neres e Lang, di nuovo in vantaggio su Politano. Verso il recupero Gutierrez.

Dopo la deludente trasferta di Lisbona, il Napoli è chiamato ad un altro impegno esterno difficile: domenica alle ore 15:00, la squadra di Antonio Conte è attesa al Bluenergy Stadium dall'Udinese di Kosta Runjaic. I friulani vengono da un momento non facile, quattro sconfitte nelle ultime cinque gare, e inoltre hanno assenze importanti, su tutte quella di Atta. Anche negli azzurri però continua l'emergenza numerica e per trovare un altro successo in campionato servirà tirare fuori il massimo dagli uomini a disposizione, magari ricorrendo a qualche rotazione nell'undici titolare.

