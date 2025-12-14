Live

Primavera, Sassuolo-Napoli 1-1 (34′ Gjyla, 59′ aut.Campani): pari in Emilia per gli azzurrini!

Primavera, Sassuolo-Napoli 1-1 (34′ Gjyla, 59′ aut.Campani): pari in Emilia per gli azzurrini!
Oggi alle 12:49In primo piano
di Daniele Rodia

Un punticino per il Napoli nella trasferta emiliana dopo lo sforzo settimanale a Lisbona contro il Benfica. Un gol per tempo per le due squadre, sblocca il Sassuolo con Gjyla al 34' ma il Napoli non demorde o arrende e con un pizzico di fortuna riacciuffa i neroverdi con l'autorete di Campani. Carichi dopo il pari gli azzurrini cercano la vittoria ma le due squadre finiscono per annullarsi. I giovani azzurri sono ora a 17 punti.

93' - TERMINA QUI SASSUOLO-NAPOLI! In Emilia finisce 1-1!

90' - Assegnati tre minuti di recupero

85' - Ci provano le due squadre dopo il gol del Napoli la gara è bloccata.

71' - Entra De Luca e fuori Smeraldi, dentro Genovese e fuori Lo Scalzo

67' - Triplo cambio nelle fila del Sassuolo: entrano Daldum, Culla e Mussini ed escono Gjyla, Chiricallo e Frangella

65' - Ci crede adesso il Napoli, cresce la manovra degli azzurrini

62' - Ammonito Smeraldi nel Napoli

59' - GOOOOOL DEL NAPOLI! super giocata di De Chiara che dribbla l'avversario e mette al centro trovando la deviazione sfortunata di Campani che manda nella propria porta. Risultato di 1-1!

55′ - Terzo cambio nel Napoli, dentro Baridò e fuori Nardozi

50' - Chance per Raggioli che però era in fuorigioco

48' - Ancora Negri vicino al gol: l'attaccante del Sassuolo sbaglia l'aggancio in area di rigore.

46' - Secondo cambio nel Napoli: fuori Cimmaruta e dentro Prisco

​12.00 - Riparte la gara

11.47 - Termina la prima frazione, Napoli sotto

45' - 2' di recupero

43'  - PALO DEL NAPOLI. Smeraldi ci prova dal limite ma colpisce il palo!

34' - GOL DEL SASSUOLO: palla in profondità perfetta per Gjyla che avanza verso la porta e batte Spinelli. 1-0

​​​​​​27' - PALO DEL SASSUOLO! Vezzosi da due passi colpisce il legno ed il Sassuolo va ad un passo dal vantaggio.

23' - Fuori per infortunio Colella, entra Olivieri

16' - Ottimo riflesso di Spinelli che devia il tentativo di Negri

8' - Che occasione per Raggioli che davanti a Nyarko si divora lo 0-1!

11.00 - COMINCIA SASSUOLO-NAPOLI!

10.20 - Ecco le formazioni ufficiali del match:

SASSUOLO: Nyarko, Macchioni, Weiss, Vezzosi, Frangella, Negri, Amendola, Campani, Barani, Gjyla, Chiricallo. PANCHINA: Guri, Benvenuti, Costabile, Seminari, Kulla, Sibilano, Daldum, Mussini, Acatuello, Barry, Tampieri. All. Bigica.

NAPOLI: Spinelli, Colella, Cimmaruta, Garofalo, Nardozi, De Chiara, Raggioli, Smeraldi, Caucci, Lo Scalzo, Eletto. PANCHINA: Pugliese, De Luca, Prisco, Palomba, D’Angelo, Anic, Iovine, Gorica, Barido, Genovese, Olivieri. All. Rocco

10.00 - Benvenuti amici di TuttoNapoli nella diretta testuale di Sassuolo-Napoli di Primavera 1: segui la diretta qui su TuttoNapoli.net