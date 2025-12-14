Primavera, Sassuolo-Napoli 1-1 (34′ Gjyla, 59′ aut.Campani): pari in Emilia per gli azzurrini!
Un punticino per il Napoli nella trasferta emiliana dopo lo sforzo settimanale a Lisbona contro il Benfica. Un gol per tempo per le due squadre, sblocca il Sassuolo con Gjyla al 34' ma il Napoli non demorde o arrende e con un pizzico di fortuna riacciuffa i neroverdi con l'autorete di Campani. Carichi dopo il pari gli azzurrini cercano la vittoria ma le due squadre finiscono per annullarsi. I giovani azzurri sono ora a 17 punti.
93' - TERMINA QUI SASSUOLO-NAPOLI! In Emilia finisce 1-1!
90' - Assegnati tre minuti di recupero
85' - Ci provano le due squadre dopo il gol del Napoli la gara è bloccata.
71' - Entra De Luca e fuori Smeraldi, dentro Genovese e fuori Lo Scalzo
67' - Triplo cambio nelle fila del Sassuolo: entrano Daldum, Culla e Mussini ed escono Gjyla, Chiricallo e Frangella
65' - Ci crede adesso il Napoli, cresce la manovra degli azzurrini
62' - Ammonito Smeraldi nel Napoli
59' - GOOOOOL DEL NAPOLI! super giocata di De Chiara che dribbla l'avversario e mette al centro trovando la deviazione sfortunata di Campani che manda nella propria porta. Risultato di 1-1!
55′ - Terzo cambio nel Napoli, dentro Baridò e fuori Nardozi
50' - Chance per Raggioli che però era in fuorigioco
48' - Ancora Negri vicino al gol: l'attaccante del Sassuolo sbaglia l'aggancio in area di rigore.
46' - Secondo cambio nel Napoli: fuori Cimmaruta e dentro Prisco
12.00 - Riparte la gara
11.47 - Termina la prima frazione, Napoli sotto
45' - 2' di recupero
43' - PALO DEL NAPOLI. Smeraldi ci prova dal limite ma colpisce il palo!
34' - GOL DEL SASSUOLO: palla in profondità perfetta per Gjyla che avanza verso la porta e batte Spinelli. 1-0
27' - PALO DEL SASSUOLO! Vezzosi da due passi colpisce il legno ed il Sassuolo va ad un passo dal vantaggio.
23' - Fuori per infortunio Colella, entra Olivieri
16' - Ottimo riflesso di Spinelli che devia il tentativo di Negri
8' - Che occasione per Raggioli che davanti a Nyarko si divora lo 0-1!
11.00 - COMINCIA SASSUOLO-NAPOLI!
10.20 - Ecco le formazioni ufficiali del match:
SASSUOLO: Nyarko, Macchioni, Weiss, Vezzosi, Frangella, Negri, Amendola, Campani, Barani, Gjyla, Chiricallo. PANCHINA: Guri, Benvenuti, Costabile, Seminari, Kulla, Sibilano, Daldum, Mussini, Acatuello, Barry, Tampieri. All. Bigica.
NAPOLI: Spinelli, Colella, Cimmaruta, Garofalo, Nardozi, De Chiara, Raggioli, Smeraldi, Caucci, Lo Scalzo, Eletto. PANCHINA: Pugliese, De Luca, Prisco, Palomba, D’Angelo, Anic, Iovine, Gorica, Barido, Genovese, Olivieri. All. Rocco
10.00 - Benvenuti amici di TuttoNapoli nella diretta testuale di Sassuolo-Napoli di Primavera 1: segui la diretta qui su TuttoNapoli.net
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Udinese
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro