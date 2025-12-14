Conte recupera due pezzi! Non solo Gutierrez, lo staff ha fatto un altro miracolo

Arrivano segnali incoraggianti dall’infermeria per Antonio Conte alla vigilia di Udinese-Napoli. Nonostante le tante assenze che costringeranno alcuni azzurri a saltare anche la Supercoppa Italiana, il tecnico può sorridere per due rientri importanti. Come riportato dal Corriere dello Sport, oggi in panchina torneranno Gutierrez e Lobotka, entrambi recuperati in anticipo rispetto ai tempi inizialmente previsti.

Un vero e proprio lavoro eccellente dello staff medico del Napoli, che ha accelerato i percorsi di recupero. Gutierrez aveva riportato un trauma distorsivo-contusivo alla caviglia destra durante la rifinitura pre Qarabag, mentre Lobotka era stato fermato da un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra accusato nel riscaldamento della sfida di Coppa Italia contro il Cagliari.

I due sarebbero dovuti rientrare direttamente in Arabia Saudita per la Supercoppa, ma il recupero è andato oltre le aspettative: già convocati e pronti a dare una mano. Il ritorno di Gutierrez è prezioso per il nuovo sistema di gioco di Conte, mentre quello di Lobotka è fondamentale per gli equilibri della squadra e per l'emergenza in mezzo al campo. Un doppio rinforzo inatteso che può fare la differenza