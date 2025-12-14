Udinese-Napoli 1-0, le pagelle: prestazione horror, Neres e Hojlund invisibili. Squadra stanca e Conte non cambia
Milinkovic-Savic 5,5 - Primo tempo inoperoso per il gigante azzurro. Impreciso sul gol annullato all’Udinese, ma si riscatta alla grande con un riflesso strepitoso su Piotrowski. Non ha colpe sul gol poi segnato. Ma non sta vivendo un periodo buono.
Beukema 6 - Non è tra i peggiori, Conte lo cambia per un assetto più offensivo. Dal 61’ Politano 5,5 -. Ancora una volta non entra bene in partita.
Rrahmani 4,5- Davis è molto fisico e finisce per metterlo in difficoltà. Nel secondo tempo perde ogni riferimento.
Buongiorno 4,5 - Cerca spesso l’anticipo su Zaniolo ma non ha la solita forza nella progressione e soffre. Non ne aveva più e Conte lo cambia pure tardi. Dal 75’ Olivera 6- Normale amministrazione.
Di Lorenzo 4,5 - Sbaglia qualche appoggio e qualche scelta nella prima parte della gara. Morbido su Davis sull’azione che dell’1-0.
Elmas 5 - Si sacrifica, prova a farsi vedere lì davanti ma non trova mai la posizione giusta. Conte lo sposta più avanti, ma la situazione non migliora. Dall’82 Lucca 6 L’unico a creare due buone occasioni.
McTominay 5- Deve fare legna, perdendo così la possibilità di dare qualità in alcune situazioni. Non riesce a dare la scossa quando servirebbe.
Spinazzola 5,5- Qualche scintilla con Zaniolo in avvia e un paio di controlli sbagliati. Non il solito Leo. Dall’82 Gutierrez sv. .
David Neres 4,5 - Indolente nella prima parte del match, tende sempre ad accentrarsi e non trova spazi. Non si vede praticamente mai.
Lang 5 - Ha una buona occasione al 10’, ma ci va troppo timido. Gestisce male pure un pallone con la porta dell’Udinese sguarnita dall’uscita di Okoye. Serve più cattiveria. Dal 61’ Lobotka 6 - Una buona notizia il suo ritorno.
Hojlund 4,5 - Al 20’ scappa via a Kabasele e mette una gran palla in area. Da quel punto in poi non si vede praticamente mai e sbaglia un gol incredibile su assist di Lucca.
Conte 4,5 - Non ha il coraggio di cambiare e paga la scelta: la squadra nel secondo tempo scompare dal campo.
