Di Lorenzo a Dazn: "Eravamo pronti ai duelli, ma non ne abbiamo vinti tanti. Loro in salute e tosti"

vedi letture

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuti ai microfoni di DAZN dopo il ko contro l'Udinese.

Una partita complicata. Come ti spieghi questo stop? "Sapevamo che era una gara insidiosa. Loro sono molto tosti e fisici. Eravamo pronti ad affrontarli nei duelli, ma non ne abbiamo vinti tanti. Loro stanno bene, sono in salute. Dispiace per la sconfitta, volevamo fare un altro tipo di partita"

Avete perso per un eurogoal e con carattere avete avuto l'occasione dell'1-1. Si riparte da qui? "Sono partite in cui basta un episodio che indirizza il risultato. Dal gol la partita è cambiata. Non ci siamo mai disuniti e abbiamo avuto un'occasione con Hojlund che non è riuscito a segnare. Ci portiamo a casa la reazione, dobbiamo pensare subito alla prossima partita, in cui ci giochiamo un trofeo".

Vedi delle somiglianze rispetto alla scorsa stagione? Siete meno in fiducia in trasferta? "Non so se ci sono differenze, giocare con il proprio pubblico ci dà una spinta in più, ma siamo professionisti, non credo c'entri. In campionato dobbiamo stare lì, ogni punto vale tanto, anche nelle giornate in cui non sei brillante, uscire con un punto è sempre importante per il morale. Dobbiamo lavorare su questo".