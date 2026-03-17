Beukema a Crc: "Nel 1T col Lecce dovevamo far meglio su un aspetto. Vinciamo a Cagliari per chiudere bene"

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Il difensore del Napoli, Sam Beukema, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli: "Sapevamo che il Lecce gioca tanto con le palle lunghe, era importante vincere le seconde palle e, secondo me, nel primo tempo dovevamo fare meglio su questo aspetto. Loro inoltre hanno iniziato con il gol: dobbiamo fare meglio sulle palle inattive e capire l'importanza di queste occasioni. Sono importanti sia in fase offensiva, per fare gol, come abbiamo fatto in alcuni momenti, che da assorbire in fase difensiva. Abbiamo analizzato il gol subito e sappiamo dove dobbiamo migliorare. Nel secondo tempo si è vista la differenza: vincevamo più seconde palle ed abbiamo trovato più spazi dove potevamo fare male all'avversario. Secondo me potevamo riuscire a fare ancora più gol, ma abbiamo fatto bene il secondo tempo e siamo contenti di aver vinto.

Il gol Politano? Lui era contentissimo, ma ovviamente anche noi: sapevamo quanto stesse aspettando questo gol. Lui si è sempre allenato molto bene ed era solo questione di tempo. Abbiamo già 19 giocatori che sono andati a rete e questo significa che siamo una squadra vera ed è un bel segno.

Difesa a tre? È un'altra posizione per me rispetto a ciò a cui ero abituato. Ma mi piace giocare anche così, perché divento sempre più completo come giocatore: sto capendo ogni giorno e settimana meglio come si gioca da braccetto. Mi piace giocare a destra, a sinistra ed anche in mezzo, perché mi aiuta a diventare un giocatore migliore. Quando vai in un big club, come il Napoli, c'è sempre la pressione. Negli ultimi due anni ho giocato a Bologna ed anche quella è una bella piazza: ho vinto la Coppa Italia, ho giocato la Champions League, già avevo qualche esperienza internazionale. Ovviamente qui la pressione è maggiore, devi provare a vincere sempre, ma a me piacciono molto queste pressioni, per questo sono diventato un giocatore di calcio.

Cagliari-Napoli? Sappiamo l'importanza di questa partita e vogliamo chiudere bene questo ciclo prima della sosta per le Nazionali. Stiamo preparando questa gara e vogliamo vincerla. Ragioniamo partita dopo partita ed il nostro obiettivo è andare in Champions League: al termine di queste nove partite poi vedremo dove saremo.

Video in cui canto Sal Da Vinci? La mia ragazza è di Napoli, quindi mi insegna le canzoni napoletane: il video è stato molto divertente (ride ndr).

Nazionale? Sarebbe un sogno per me giocare per l'Olanda e disputare il Mondiale, ma al momento la mia concentrazione è sul Napoli. Queste ultime partite sono troppo importanti per me, poi vedremo cosa succederà per la Nazionale".