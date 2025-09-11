Beukema e non solo: difesa inedita contro la Fiorentina, quante novità
Con l'infortunio di Rrahmani, Sam Beukema si prepara per l'esordio al Franchi. Un nuovo centrale olandese che veste la maglia del Napoli quarantuno anni dopo Krol. Un bel carico di responsabilità in una partita subito impegnativa e di prestigio. Ma le novità per la Fiorentina non sono finite qui: al suo fianco, infatti, potrebbe ritrovare posto dal primo minuto Buongiorno, ormai pienamente recuperato e in vantaggio rispetto a Juan Jesus. Sarà dunque nuova la linea difensiva del Napoli che si completerà con Di Lorenzo a destra e il ballottaggio tra Spinazzola e Olivera a sinistra, aspettando Gutierrez. L scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.
