Capodanno 2026, concertone in piazza Plebiscito e DJ set sul Lungomare: ospiti e programma

Napoli si prepara ad accogliere il 2026 con una grande festa aperta a cittadini e turisti. Il Comune ha definito un programma ricchissimo di eventi musicali e culturali, accompagnato da un imponente piano di sicurezza e viabilità che interesserà le aree centrali della città. Tra Piazza del Plebiscito, il Lungomare Caracciolo e Castel dell’Ovo, la notte di San Silvestro si annuncia come una delle più partecipate degli ultimi anni.

Viabilità rivoluzionata per 3 giorni: chiusure e divieti tra Plebiscito e Lungomare. Per consentire lo svolgimento dei concerti e degli spettacoli pirotecnici, il Comune ha predisposto un articolato dispositivo di traffico: dal 30 dicembre al 1° gennaio saranno attivi divieti di transito e di sosta in zone strategiche come via Acton, Piazza del Plebiscito, Rotonda Diaz e l’area del Lungomare. Il 31 dicembre, a partire dalle 18, scatteranno ulteriori chiusure veicolari tra Piazza Vittoria e Rotonda Diaz, con percorsi alternativi per residenti e servizi di emergenza.

Presidi fissi della Polizia Locale garantiranno corridoi di accesso ai mezzi di soccorso e un regolare deflusso del pubblico. Per la notte di Capodanno, la Polizia Municipale potenzierà l’organico del 60%, grazie a un’indennità straordinaria di 670 euro destinata agli agenti impegnati nelle operazioni notturne.

Il concertone di Capodanno in Piazza del Plebiscito e la maratona sul Lungomare. Il cuore della festa sarà Piazza del Plebiscito, dove il 31 dicembre, dalle 20:30 alle 1:30, andrà in scena il grande concerto gratuito: omaggio a Pino Daniele, diretto da Gianni Simioli e Pino Oliva, con performance dedicate al cantautore partenopeo. Esibizioni di artisti attesi dal grande pubblico: Elodie, Serena Brancale, LDA, Franco Ricciardi, Gigi Finizio. Dal 30 dicembre spazio anche alla scena urban con una rap battle guidata da Samuray Jay.

A seguire, la festa si sposterà sul Lungomare Caracciolo, dove dalle 23 alle 5 del mattino prenderà vita una maratona musicale no-stop con: due grandi palchi dedicati a DJ set, musica dal vivo e animazione. Un flusso continuo di spettacoli per accogliere il nuovo anno con il panorama unico del Golfo di Napoli. Il 1° gennaio non mancheranno eventi anche in Piazza Municipio, mentre la serata sarà impreziosita dai tradizionali fuochi d’artificio a Castel dell’Ovo.

Zone rosse, controlli e divieti: il Prefetto alza il livello di sicurezza. Per garantire un Capodanno sereno, il Prefetto ha introdotto una serie di misure restrittive in alcune aree particolarmente frequentate: zone rosse a Chiaia, Vomero, Decumani e nell’area della stazione Garibaldi. Divieto di vendita e trasporto di alcolici oltre i 21 gradi, contenitori in vetro o metallo, spray urticanti e botti illegali. Rafforzati i dispositivi anti-terrorismo, con controlli mirati su bagagli e veicoli. Posti di blocco per contrastare la guida in stato di ebbrezza e vigilanza intensificata contro episodi di microcriminalità. Le strade attorno ai principali punti di aggregazione saranno “blindate” dalla Polizia Locale e dalle altre forze dell’ordine, per garantire un deflusso ordinato sia dei pedoni sia dei veicoli.