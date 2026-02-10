Live Napoli-Como, pre-partita: segui il lungo avvicinamento alla gara

Sul proprio sito ufficiale il Napoli ha fornito alcune statistiche interessanti relative alla sfida di questa sera contro il Como per i quarti di finale di Coppa Italia: "L'ultima semifinale di Coppa Italia raggiunta dal Napoli risale al 2020/21: nella doppia sfida contro l'Atalanta, 0-0 all'andata a Napoli, vittoria nerazzurra per 3-1 al ritorno a Bergamo. Il Napoli è l'unica squadra che, nella storia della Coppa Italia, ha vinto il titolo partendo dalla Serie B: accadde nella stagione 1961/62, 2-1 in finale sulla Spal. Il Como ha superato 3 turni nella Coppa ltalia 2025/26: i lariani hanno estromesso, in ordine, I Sudtirol (3-1 in casa), il Sassuolo (3-0 in casa) e la Fiorentina (3-1 al Franchi). Capocannoniere nella competizione Douvikas (3). Le altre reti portano la firma di Rodriguez (2), Da Cunha, Morata, Paz, Sergi Roberto (1 ciascuno). Tra Antonio Conte e Cesc Fabregas quarto incontro ufficiale: equilibrio nei 3 precedenti, con 1 successo per parte ed 1 pareggio".

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte ritrova Politano nei convocati, ma va verso il forfait McTominay e sarà un'assenza pesante. Dunque 3-4-2-1, si riapre il ballottaggio Meret-Milinkovic tra i pali, in difesa Beukema, Rrahmani e Juan Jesus che sarà poi squalificato in campionato; sulle corsia sinistra Spinazzola è ancora in pole su Olivera, mentre dall'altro lato Gutierrez potrebbe rifiatare con Mazzocchi al suo posto, in mediana Lobotka insieme al tuttofare Elmas. Sulla trequarti, accanto a Vergara è testa a testa tra Giovane e Alisson Santos con l'ex Verona favorito; come centravanti non ci sono alternative ad Hojlund.

Le ultime sul Como

Cesc Fabregas ha avuto nove giorni di riposo, visto il rinvio della gara di campionato contro il Milan, e dovrebbe schierare i suoi uomini migliori. Nel 4-2-3-1 c'è Butez a protezione dei pali, terzini Smolcic e Valle, al centro della difesa Ramon e Diego Carlos, quest'ultimo in vantaggio su Kempf. In cabina di regia accanto a Perrone ci sarà uno tra Da Cunha e Caqueret, sulla trequarti pronta a esplodere la qualità di Nico Paz, Baturina e Addai (in pole su Rodriguez). Per il ruolo di centravanti, Douvikas ha recuperato dalla distorsione alla caviglia.

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Giovane, Vergara; Højlund. Allenatore: Antonio Conte

COMO (4-2-3-1) probabile formazione: Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas

Questa sera Napoli-Como per i quarti di finale di Coppa Italia. Sono 18 i precedenti ufficiali a Fuorigrotta tra le due squadre: 14 successi partenopei (ultimo 3-1 nella Serie A 2024/25), 2 pareggi (ultimo 0-0 lo scorso 1 novembre, in Serie A) e 2 vittorie del Como (ultima 0-1 nella Serie B 2003/04).

L'ultima vittoria lariana a Napoli risale alla prima giornata della Serie B 2003/04 (0-1 il 7/9/2003): fu una delle due gare giocate quel giorno nello sciopero del torneo cadetto. La rete decisiva venne firmata da Mauro Bressan. Un solo incrocio fra le due squadre in Coppa Italia: doppia sfida della fase a gironi 1999/00, 1-1 a Napoli e 1-2 al ritorno a Como.

Buon pomeriggio tifosi azzurri e benvenuti nella diretta testuale di Napoli-Como!