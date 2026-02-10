Radio TN Pretattica Fabregas? Da Como: "Niente conferenza per evitare indizi..."

vedi letture

Nicola Nenci, giornalista de La Provincia di Como, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o per Android), qui sul sito anche in video: "Perrone lo prenderei subito, sa fare tutto, è un regista dai piedi molto buoni ma ha anche quella garra che serve con cui lotta da sudamericano. Viene apprezzato con la palla tra i piedi ma è bravo anche per come copre gli spazi. L'unico potenziale limite è la corporatura, non è un corazziere e nel calcio italiano magari può essere un difetto.

Sul suo futuro la società è sempre ermetica. Per ora ha sempre rifiutato anche offerte clamorose, come per Diao, ma forse nel prossimo mercato qualcuno potrebbe partire. Vergara? So che Fabregas lo apprezzava a gennaio e potrebbe starci benissimo al Como (ride, ndr). Conferenza? Stranamente il club si è limitato a dichiarazioni sul sito, magari era anche pretattica, un modo per evitare di dare indizi di formazione per stasera".