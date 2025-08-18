Lukaku ko, Napoli ripensa ad un vecchio pallino: idea Zirkzee

vedi letture

Così l'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive delle conseguenze dell'infortunio a Lukaku

"C’è bisogno pure di un’alternativa nel ruolo di centravanti e allora in questi giorni si sfoglia la lista dei nomi, dei giocatori che - con la formula del prestito - potrebbero fare al caso del Napoli". Così l'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive delle conseguenze dell'infortunio a Lukaku, che hanno portato il Napoli ad andare a caccia di un nuovo attaccante.

"C’è un vecchio pallino, come Joshua Zirkzee (24), che nel Manchester United, privo di coppe europee, giocherà molto probabilmente pochissimo, visto che i Red Devils hanno speso un’ottantina di milioni per Sesko: oltre allo sloveno, in rosa c’è ancora Hojlund, in uscita e destinato al Milan, e c’è pure il nuovo arrivato Cunha, che può fare la prima punta e che gli inglesi hanno pagato 74,2 milioni. Zirkzee - rimasto in panchina nell’esordio in Premier contro l’Arsenal - conosce il campionato italiano, vale ancora tanto, ma inevitabilmente s’è deprezzato".