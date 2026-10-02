Podcast Marolda: "Il Napoli sta ancora pagando dazio per lo scudetto di Conte"

Il Napoli è atteso da un'altra settimana di stop per le nazionali. Si torna in campo il 10 ottobre col Frosinone. Di questo e altro ha parlato Francesco Marolda, giornalista, intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "La sosta può essere un bene per il Napoli, speriamo tornino tutti al top dalle nazionali e speriamo che qualcuno possa ritornare. Nelle prossime9 partite prima dell'altra sosta i risultati saranno fondamentali. Il Napol deve accorciare sulle prime in classifica per evitare nuove polemiche e scacciare idee e ipotesi di crisi. Quindi ho grande fiducia per il dopo-sosta".

Si parla anche del tema infortunati: "La grande differenza con le altre big è nei ricambi, nella panchina. Il Napoli questo non riesce a farlo anche perché ha degli infortunati. Noi ce la prendiamo spesso con Allegri o il club, ma è anche vero che i calciatori potrebbero dare qualcosa in più. Sono ben pagati e ci aspettiamo da loro qualcosa in più. Non faccio nomi ma qualcuno sta dando troppo poco. Per come gioca, oggi, il Napoli non rientra tra le prime quattro. Forse oggi è una squadra da sesto posto e quindi sarebbe un disastro. Per questo mi aspetto una crescita collettiva, aspettando gennaio: questa squadra ha dei problemi ed è rimasta incompleta".

Su Italiano: "Adl si è pentito di non averlo preso? Penso che si sia pentito di altro, di aver speso tantissimi soldi in passati. Lo scudetto di Conte lo stiamo pagando oggi e fino a quando potrà e dovrà accadere questo? Ora penso che con Allegri si possa ricominciare ma a patto che la squadra venga ringiovanita".