Report SSC Napoli: tutte le novità su McTominay, Anguissa, Alisson, Giovane e Meret

Gli azzurri proseguono gli allenamenti nel corso della pausa per le nazionali. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo lavoro in palestra e successivamente una serie di cambi di direzione.

Il focus sugli indisponibili del Napoli

Giovane ha effettuato parte della seduta in gruppo e personalizzato in campo. Marianucci, Meret e Spinazzola hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Per McTominay personalizzato in campo. Alisson e Anguissa si sono allenati in palestra continuando il loro iter riabilitativo.