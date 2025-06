Beukema vuole il Napoli! No al rinnovo col Bologna: spunta contropartita

Sam Beukema vuole Napoli. Vuole la Champions. Vuole lottare per lo scudetto. Il Bologna cerca di blindarlo, gli propone il rinnovo e intanto spara alto per le richieste al Napoli. Il Corriere dello Sport oggi in edicola aggiorna la trattativa per il forte centrale olandese che il club di De Laurentiis ha scelto ormai da tempo per completare il reparto con Marianucci.

"L’orientamento di Beukema, ingaggio da circa un milione a stagione, è molto chiaro: non prolungare il rapporto in scadenza nel 2027. Il giro dei contatti è molto fitto: Napoli-Bologna, Bologna-giocatore, giocatore-Napoli. La quadra non c’è, sia chiaro, anche perché la richiesta è ancora molto elevata: tra i 25 e i 30 milioni di euro. Nell’affare potrebbe entrare Zanoli, rientrato dal prestito al Genoa".