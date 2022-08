Blitz di Giuntoli a Parigi: ecco come si può sbloccare l'affare col PSG

Sistemato il contratto di Simeone dopo l'ok di ADL, Cristiano Giuntoli ha salutato e se ne è andato verso un aeroporto lontano da sguardi indiscreti

Sistemato il contratto di Simeone dopo l'ok di ADL, Cristiano Giuntoli ha salutato e se ne è andato verso un aeroporto lontano da sguardi indiscreti, per decollare destinazione Parigi, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport raccontando della volontà del PSG di assicurarsi Fabian, in scadenza tra un anno (in quel caso andrebbe al Real), mentre al Napoli interessa Keylor Navas che per due anni però prenderebbe in totale 18 milioni netti di ingaggio e c'è bisogno (oltre che del biennale per lo sconto del decreto crescita) anche della partecipazione del 75% del club francese.