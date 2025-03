Ultim'ora Bloccato Marianucci! Romano annuncia: “Accordo Napoli-Empoli, pronto quinquennale”

Il Napoli ha bloccato Luca Marianucci dell’Empoli. Classe 2004, il difensore si sta mettendo in mostra in questa stagione ed è uno dei profili giovani più interessanti e promettenti del campionato. Il club azzurro, riferisce il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, ha raggiunto un accordo verbale con l’Empoli per un trasferimento a titolo definitivo. Il difensore centrale italiano, classe 2004, ha accettato di firmare un contratto quinquennale con il Napoli, in attesa di procedere con i passi formali per concludere l’accordo.

A confermare la trattativa anche il giornalista ed esperto di mercato di Relevo Matteo Moretto: “Il Napoli blocca Luca Marianucci per giugno. Accordo verbale raggiunto con l’Empoli per un trasferimento a titolo definitivo. Le parti dovranno formalizzare il tutto nei prossimi mesi. Per il difensore centrale (2004) è pronto un contratto di cinque anni".

