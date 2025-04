Bologna inarrestabile, Repubblica: "La più bella d'Italia, non c'è rivale peggiore per il Napoli"

"Il Bologna in questo momento è probabilmente la squadra più bella d'Italia". Così scrive l'edizione odierna di Repubblica sui prossimi avversari del Napoli, reduci dalla brillante vittoria in semifinale di Coppa Italia, spiegando come in questo momento quella di Italiano sia una delle peggiori squadre da affrontare.

"Incontenibile a tratti, spettacolare, feroce perfino, vorace, e sempre solida anche nei frangenti più delicati, tignosa anche quando potrebbe riposare. Acciaio che brilla. È una squadra così forte, quella plasmata da Italiano, che batte anche la scaramanzia di prassi e le manfrine del caso. I giocatori non hanno paura di giocare a carte scoperte e nominare i loro obiettivi, perché consapevoli dei loro poteri: primo tra questi quello di non lasciare mai nulla di intentato e di poter dunque sorridere sempre alla fine di qualsiasi sfida, comunque sia andata"