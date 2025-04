Rileggi live Bologna-Napoli 1-1 (18' Anguissa, 64' Ndoye): un tempo per parte al Dall'Ara, che rimpianto per gli azzurri

vedi letture

22.42 - Finisce qui

94' - COSA SPRECA RRAHMANI! Sul tiro da fuori di Raspadori, Ravaglia respinge male e Rrahmani da pochi passi, col portiere a terra, si divora una chance irripetibile.

93' - Gilmour conquista una punizione da ottima posizione, potrebbe essere l'ultima chance della partita.

92' - Entra Ngonge al posto di Politano.

90' - Vengono segnalati 4 minuti di recupero.

89' - MIRACOLO DI SCUFFET! Corner Bologna, Holm svetta di testa e Scuffet vola e para. Sulla respinta Castro fallisce clamorosamente il tap-in.

89' - Ammonito anche Anguissa.

87' - Italiano vuole vincerla: si gioca anche le carte Fabbian e Dominguez, escono Odgaard e Ndoye.

86' - È di nuovo il Bologna a prendere il pallino del gioco in mano, il Napoli non ha fatto neanche un tiro nella ripresa e dalla panchina non arrivano rinforzi.

83' - Dopo tanti minuti di assedio Bologna, il Napoli prova a consolidare il possesso e creare pericolo.

80' - Punizione forte di Miranda che Scuffet respinge col pugno.

79' - Ammonito anche Olivera per un intervento irregolare ai danni di Cambiaghi.

77' - Doppio cambio di Italiano: entrano Cambiaghi e Castro al posto di Orsolini e Dallinga.

75' - Cross pericolosissimo di Odgaard in area: sia Orsolini che Dallinga mancano il contatto col pallone per centimetri.

74' - Stellini prova a dare una scossa ai suoi: entra Raspadori a sostituire Neres.

72' - Altra azione del Bologna, stavolta attacco linea di Freuler che viene anticipato da Scuffet in uscita.

71' - Sostituzione Napoli: non ce la fa a proseguire McTominay, entra al suo posto Gilmour.

70' - Problemi fisici proprio per McTominay, da valutare le sue condizioni.

69' - Ndoye trova Odgaard con l'imbucata, McTominay lavora col corpo per guadagnare rimessa dal fondo.

67' - Napoli in forte apprensione: il Bologna continua a spingere e qui Scuffet è costretto ad un'uscita per metterla in rimessa.

64' - Pareggia il Bologna. Cross basso di Odgaard per Ndoye che con il tacco fa un grandissimo gol.

61' - Trema ancora il Napoli, conclusione al volo di Orsolini da buona posizione che termina alta.

60' - Di Lorenzo ferma fallosamente Ndoye e riceve un'ammonizione pesante: era diffidato e salterà Napoli-Empoli.

59' - BRIVIDO NAPOLI! Corner Bologna, spizzata di Lucumì e riflesso decisivo di Scuffet. Sugli sviluppi prima Olivera e poi McTominay riescono a evitare il tap-in rossoblu.

58' - Cross insidioso di Holm su cui Rrahmani chiude con i tempi giusti.

57' - McTominay esce malconcio dallo scontro ed è costretto a lasciare momentaneamente il campo, per ricevere le cure del caso.

56' - Odgaard scivola e frana su McTominay, stendendolo. Svista dell'arbitro Massa che invece fischia fallo per il Bologna.

54' - Odgaard prova la girata volante e nel tentativo colpisce Juan Jesus al volto. L'arbitro fischia giustamente calcio di punizione in favore degli azzurri.

54' - Lukaku riceve il lancio di Olivera e prima supera Beukema, poi però fallisce il tentativo di dribbling su Lucumì.

53' - Cross liftato di Miranda alla ricerca di Orsolini sul secondo palo: Olivera fa buona guardia e si rifugia in rimessa laterale.

51' - Ripartenza fulminea del Bologna, ma il Napoli è altrettanto rapido a ripiegare e riconquistare palla grazie alla corsa all'indietro di Politano.

50' - Brivido Napoli: sul corner ci arriva di testa Dallinga piuttosto indisturbato, ma il suo tiro è debole e termina tra le braccia di Scuffet.

49' - Il Bologna si presenta nell'area azzurra grazie a uno scambio tra Ndoye e Odgaard, poi i rossoblu vanno al cross che viene respinto in calcio d'angolo.

47' - Anguissa lancia per l'inserimento di Politano, intercetta Miranda.

46' - Non è stato effettuato nessun cambio durante l'intervallo: in campo gli stessi undici della prima frazione di gioco.

21.51 - Inizia il secondo tempo!

21.36 - Termina il primo tempo, Napoli in vantaggio con Zambo Anguissa, pochissimi rischi in fase difensiva e almeno due chances per il raddoppio.

48' - Prima chance del Bologna al gong del primo tempo, Aebischer raccoglie il velo di Miranda ma il suo destro è di pochissimo alto sulla traversa!

48' - Altro fallo in favore del Bologna, ultimo minuto di recupero

46' - Corner in favore del Napoli

45' - 3' di recupero!

45' - Resta a terra Ndoye, gioco fermo

43' - Entriamo nei minuti finali del primo tempo

41' - Occasione Napoli con Politano ma gioco fermo per fallo di David Neres

40' - Fallo di Anguissa su Aebischer

37' - Sono sempre le sponde di Lukaku a far partire le offensive azzurra, Politano cerca McTominay ma il pallone è sbilenco e Ravaglia raccoglie facilmente

32' - CHANCE PERICOLOSISSIMA! Rrahmani serve Di Lorenzo, il capitano resiste al contrasto e serve al centro McTominay, il suo destro è potentissimo e Ravaglia salva con un miracolo!

31' - Spinge il Napoli, palla altissima di McTominay servito bene da David Neres!

29' - Altra palla persa male dal Napoli, Freuler sbaglia la misura del passaggio e Scuffet salva!

28' - Dalla rimessa laterale il Bologna si rende pericoloso, Dallinga la stoppa e calcia al volo, palla molto alta!

27' - Ci prova Orsolini, respinge la difesa del Napoli

24' - Skorupski non ce la fa! Al suo posto Ravaglia. Primo cambio nel Bologna

22' - Gioco fermo, il portiere del Bologna è a terra dopo una botta al viso sul gol di Anguissa

20' - Rimessa laterale in favore del Napoli sul lato sinistro del campo!

18' - GOOOOOOL DEL NAPOOOOOOOOOLIIIIII! Yaya Toure? No! Zambo Anguissa! Una cavalcata clamorosa dal centro del centrocampo, i difensori rimbalzano sul suo corpo e il camerunense arriva fino all'uno contro uno con Skorupski, lo supera ed insacca!

16' - Si riaffaccia il Bologna ma il cross di Holm è sbilenco e termina di poco out

14' - OCCASIONE NAPOLI! Giocatona di Lukaku che con il terzo occhio serve di tacco McTominay, lo scozzese non calcia ma serve David Neres che era in posizione di fuorigioco!

13' - Gioco fermo, Beukema a terra

12' - Dominio di Holm su David Neres in questi primi minuti, contropiede azzurro iniziata da Lukaku che serve benissimo il brasiliano, inserimento al centro di McTominay ma l'ala sinistra si fa rimontare e perde il pallone

10' - Corner sul portiere battuto da Miranda, Scuffet smanaccia ancora in corner

9' - Altro corner in favore dei padroni di casa, dal lato opposto

8' - Palla persa dal Napoli, primo corner della gara in favore del Bologna. Errore in rifinitura di Anguissa

7' - Pressione altissima di entrambe le squadre, quanti duelli in mezzo al campo

6' - Batti e ribatti in mezzo al campo, palla recuperata dal Napoli che ha approcciato positivamente alla gara!

5' - Bella chiusura di Holm su David Neres innescato precedentemente da Juan Jesus

4' - Intervento irregolare di Aebischer su Di Lorenzo, il Napoli mantiene il possesso palla

3' - Classico pressing altissimo del Bologna.

2' - Primo squillo azzurro, doppio dribbling di McTominay e cross di Politano ma Skorupski chiude!

20.47 - INIZIA LA GARA A BOLOGNA!

20.46 - C'è stato un cambio nella distinta del Bologna a pochi minuti dall'inizio della sfida contro il Napoli: il capitano Lewis Ferguson ha accusato un problema muscolare. Lo scozzese non è stato rischiato da Vincenzo Italiano che ha scelto di inserire Michel Aebischer al suo posto.

20.45 - Il Napoli attaccherà da sinistra a destra in questo primo tempo!

20.44 - TUTTO PRONTO AL DALL'ARA!

20.30 - Terminata la fase di riscaldamento delle due squadre!

20.15 - Mathias Olivera, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel pre-partita col Bologna. Di seguito le sue parole.

Cosa vi siete detti dopo il pareggio dell’Inter? Com’è l’umore nello spogliatoio? “Stiamo bene, sappiamo che dobbiamo vincere oggi e speriamo di prendere i tre punti. Sappiamo che è una partita difficile ma sappiamo che possiamo farcela”.

Dalla tua parte gioca Orsolini che ha fatto 11 gol: “Dobbiamo fare abbastanza attenzione, sappiamo che lui è un giocatore forte e ha fatto un po’ di gol nelle ultime partite. Dobbiamo stare attenti”.

20.10 - Cristian Stellini, vice allenatore del Napoli, questa sera guiderà gli azzurri contro il Bologna visto la squalifica di Conte e ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN. Di seguito le sue parole nel pre-partita.

Le condizioni di Meret e Buongiorno? "Meret è affetto da un’influenza che lo ha colpito qualche giorno fa, non ha ancora recuperato completamente. Quindi non è nelle condizioni di partire come titolare, sarà in panchina e giocherà Scuffet. Buongiorno invece viene da un problema che ha avuto nella scorsa partita, quindi nel corso della settimana non si è allenato completamente ed è rientrato solo negli ultimi giorni. Si è detto ancora non del tutto sicuro e in una partita come questa abbiamo bisogno di giocatori al 100%”.

Come ha visto la squadra? “Nell’ultimo periodo abbiamo ritrovato molto giocatori, buona compattezza e anche risultati. La scorsa gara è stata ottima e ci ha dato fiducia, la squadra ha lavorato con grande fiducia questa settimana. Quindi vogliamo fare un’ottima partita, ci sentiamo pronti per una gara di questo livello: il Bologna è in un’ottima striscia ma anche noi stiamo bene”.

Ogni volta che c’è lei in panchina il Napoli vince: “Si però la partita più importante è sempre la prossima”.

20.00 - Inizia la fase di riscaldamento della partita!

19.55 - Problemi muscolari per Alessandro Buongiorno! Il centrale partirà dalla panchina nel match contro il Bologna, al suo posto Juan Jesus!

19.45 - Le formazioni ufficiali della gara:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Aebischer; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Moro, Castro, Casale, El Azzouzi, Pobega, Aebisher, Lykogiannis, Cambiaghi, De Silvestri, Dominguez, Pedrola, Fabbian.

NAPOLI (4-3-3): Scuffet; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Cristian Stellini (Antonio Conte squalificato) A disposizione: Turi, Scuffet, Buongiorno, Gilmour, Okafor, Billing, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Raspadori.

19.05 - Il Napoli scenderà in campo in maglia azzurra al Dall'Ara. Tutto pronto negli spogliatoi mentre vanno riempendosi gli spalti.

18.50 - Non è ancora stata presa una decisione su Alex Meret: come anticipatovi nel pomeriggio, il portiere friuliano è in forte dubbio per questa sera.

18.45 - Inizia a riempirsi il settore ospiti del Dall'Ara: tanti, tantissimi i napoletani che saranno sparsi anche negli altri settori dello stadio!

18.32 - Sono già migliaia i tifosi del Napoli all'esterno del Gate 5 e 6 in attesa dell'apertura dei tornelli prevista per le 18:45. I sostenitori azzurri dovrebbero superare 5mila tagliandi acquistati!

18.25 - Entriamo sempre più nel vivo di Bologna-Napoli, la gara che chiuderà il 31esimo turno del campionato di Serie A e che dirà moltissimo sulle aspirazioni scudetto degli azzurri.

17.00 - Giunge una cattiva notizia direttamente da Bologna: Alex Meret è in dubbio per il match di questa sera! L'estremo difensore azzurro è stato colpito da un'influenza e la sua partecipazione al match non è certa.

16.45 - Intanto giunge ad epilogo la lunga vicenda legata a Juventus-Inter: Lautaro Martinez ha patteggiato una multa da 5 mila euro per le espressioni blasfeme di cui si rese protagonista a metà febbraio. Lo si apprende da una nota pubblicata sul sito della FIGC: "A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il calciatore dell’Inter Lautaro Javier Martinez è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro".

15.00 - Dopo il successo contro il Milan nell'ultimo match, il Napoli potrebbe vincere almeno due partite di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra dicembre 2024 e gennaio 2025 (sette in quel caso). Inoltre, l’ultimo successo dei partenopei in trasferta risale allo scorso 18 gennaio contro l’Atalanta; da allora, tre pareggi e una sconfitta in quattro match fuori casa di Serie A.

14.20 - Bologna e Napoli sono le due squadre che hanno subito il minor numero di tiri sia in totale (262 i rossoblù e 296 gli azzurri) che nello specchio della porta (83 gli emiliani e 85 i partenopei) in questa stagione di Serie A.

13.00 - Mattinata di rifinitura a Corticella, Bologna, per il Napoli. Un folto gruppo di tifosi azzurri ha accolto con entusiasmo i calciatori, pronti a sostenerli anche in terra emiliana. Ricordiamo che stasera al Dall'Ara sono previsti circa 5mila supporters azzurri. Clicca qui per il video!

12.50 - Il Bologna ha comunicato i convocati per la sfida al Napoli: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski,Beukema, Casale, De Silvestri, Erlic, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Pedrola

10.00 - Aurelio De Laurentiis non sarà presente allo stadio Renato Dall’Ara per assistere alla sfida tra Bologna e Napoli. Il presidente azzurro ha scelto di seguire la partita dalla sua casa di Roma, rinunciando così alla trasferta emiliana in un momento delicato per la squadra partenopea. Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino.

09.30 - Spinazzola non ce la fa! Il terzino sinistro non è partito per Bologna secondo il Corriere Dello Sport. Assente ovviamente anche il portiere Contini, ancora alle prese con l'infortunio delle ultime settimane alla coscia sinistra.

09.00 - Segui il lungo avvicinamento al match tra Bologna e Napoli fondamentale per le speranze azzurre di tricolore.

Il Napoli di Antonio Conte prepara la 31ª giornata di Serie A: gli azzurri saranno ospiti del Bologna di Vincenzo Italiano, al Dall'Ara questa sera alle ore 20:45. I felsinei sono probabilmente la squadra più in forma del momento e rappresentano un grosso ostacolo sull'inseguimento scudetto del Napoli: se i partenopei però riusciranno ad uscirne con i tre punti, potranno davvero credere al tricolore avendo poi un calendario relativamente in discesa, con tutte squadre della parte destra della classifica. A maggior ragione dopo il passo falso dell'Inter: il Napoli con un risultato positivo può tornare a -3 o persino a -1 e con un calendario che a quel punto - seppur solo sulla carta - sorriderebbe ai partenopei mentre l'Inter avrà ancora le romane oltre allo stesso Bologna.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte contro il Milan è tornato al 4-3-3 con ottimi risultati, il tecnico confermerà quest'assetto. Tra i pali Meret, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo e Olivera terzini e in mezzo Rrahmani e Buongiorno. A centrocampo torna McTominay dopo lo stato influenzale che lo aveva costretto al forfait, completano Lobotka e uno tra Anguissa e Gilmour. Davanti insieme a Lukaku e Politano si va verso la conferma di David Neres, c'è l'opzione Raspadori per passare al 4-4-2 ma al momento è più indietro nel ballottaggio. Non rientra tra i convocati Spinazzola.

Le ultime sul Bologna

Vincenzo Italiano darà fiducia in gran parte agli uomini del successo in Coppa Italia. Dunque 4-2-3-1 con in porta Skorupski, la linea di difesa a destra presenta Holm visto lo stop di Calabria, a sinistra Miranda e al centro si candida Lucumi per affiancare Beukema. In cabina di regia agirà il duo Ferguson-Freuler, batteria di trequartisti composta da Orsolini, Odgaard e Ndoye; occhio a Cambiaghi che scalpita e può scalzare lo svizzero. Per il ruolo di centravanti, Castro è stato convocato ed è favorito su Dallinga.

Stadio Renato Dall'Ara (Bologna) lunedì 7 aprile ore 20:45

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Anguissa-Gilmour 60-40%, McTominay-Gilmour 70-30%, Neres-Raspadori 60-40%

Diffidati: Di Lorenzo, Anguissa

Indisponibili: Contini, Spinazzola

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Casale, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

Ballottaggi: Lucumi-Casale 60-40%, Ndoye-Cambiaghi 55-45%, Castro-Dallinga 55-45%

Diffidati: Pobega

Indisponibili: Calabria