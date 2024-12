Ultim'ora Bomba dal Belgio: Osimhen può andare al Man United a gennaio, ma ad una condizione

Sacha Tavolieri, giornalista esperto di mercato e corrispondente de L'Equipe in Belgio, ha lanciato una notizia bomba secondo cui Victor Osimhen potrebbe trasferirsi al Manchester United a gennaio. L'attaccante del Napoli ad oggi in prestito al Galatasaray, è nelle grazie del nuovo tecnico dei Red Devils, Ruben Amorim, che invece non ritiene all'altezza i centravanti che ha attualmente a disposizione nel proprio organico.

C'è però una importante condizione: non avendo il patron azzurro Aurelio De Laurentiis intenzione di indietreggiare dai 75 milioni di clausola rescissoria, il Manchester United dovrebbe chiudere prima delle cessioni. La proprietà dei Red Devils infatti, dopo anni di gestione "scellerata" spendendo enormi risorse, intende limitare il budget. Dunque, riferisce Tavolieri, è inevitabile la necessità dell'uscita di Marcus Rashford, che potrebbe comunque non bastare da sola.