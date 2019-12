Bomba della Gazzetta - Assalto a Torreira, offerta all'Arsenal: le cifre

Tutto su Lucas Torreira in vista del mercato di gennaio. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta di un Napoli desideroso di strappare il regista ai Gunners in vista di gennaio: "Cristiano Giuntoli ha contattato l’Arsenal, perché lui è intenzionato a trattare Lucas Torreira, 23 anni, centrale di centrocampo che già conosce la Serie A, avendo giocato due stagioni con la Sampdoria che l’aveva acquistato dal Pescara, in Serie B. Il mediano uruguaiano pare rispondere del tutto alle esigenze del Napoli. Giuntoli ha presentato un’offerta che si aggira intorno ai 3 milioni di euro più eventuali bonus, per un periodo di 18 mesi. L’operazione, ovviamente, includerà anche l’obbligo di riscatto a 27 milioni. Adesso, nella sede della Filmauro, a Roma, aspettano soltanto che il club inglese si faccia vivo, che risponda quanto prima all’offerta in modo da accelerare per concludere in tutta fretta. Se l’operazione dovesse avere un esito positivo, Torreira potrebbe raggiungere Napoli all’inizio del nuovo anno".