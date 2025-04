Bomba su Osimhen: “L’Al-Hilal lo vuole prima del Mondiale per club, c’è apertura del giocatore”

vedi letture

Dopo il mancato affondo su Mohamed Salah, per il quale era stato stanziato un budget importante, l’Al-Hilal non intende fermarsi. Il club saudita è pronto a reinvestire quella cifra per assicurarsi un altro top player internazionale, in vista del prossimo Mondiale per Club.

Tra i profili valutati spicca quello di Victor Osimhen. Il bomber di proprietàdel Napoli è uno dei nomi che intrigano la dirigenza dell'Al-Hilal, che guarda con interesse all’Europa per dare un volto nuovo e ancora più prestigioso al proprio attacco. La proposta saudita potrebbe presto diventare concreta, soprattutto se dovesse concretizzarsi l’addio di Aleksandar Mitrovic, la cui permanenza è tutt'altro che certa.

La novità, raccontata dal giornalista di 'GiveMeSport' e 'TalkSport' Ben Jacobs, è che l'Al Hilal sembrerebbe pronto ad affondare il colpo già all'inizio di giugno, in modo da avere Osimhen al Mondiale per Club.