Bonny prima alternativa a Lucca: forse sarebbe più pronto come 'rincalzo'

Lorenzo Lucca è il primo obiettivo del Napoli per l'attacco in vista della prossima stagione. Sfida all'Inter con il club azzurro in leggero vantaggio. Ma Lucca non è l'unico profilo monitorato. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, infatti, "da tempo viene seguito Bonny del Parma.

Più giovane del bomber dell’Udinese, l’attaccante francese ha sfoderato colpi interessanti, ma senza continuità. E ora si è pure ritrovato con la concorrenza in casa, alla luce dell’exploit di Pellegrino. Sicuramente Bonny ha una quotazione inferiore rispetto a Lucca e, forse, sarebbe anche più portato ad accettare un ruolo, almeno inizialmente, di rincalzo", si legge.