Milan, Allegri non ci sta: "Non possiamo subire 2 gol così, non percepiamo il pericolo"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Cremonese: "Se si guarda anche la prestazione, abbiamo tirato tante volte in porta. Abbiamo preso due gol evitabili con un po' più di cattiveria in campo. Non so quanto senso abbia ora fare valutazione sulla rosa o su mancanze: quando giochi nel campionato italiano trovi squadre come la Cremonese, vincendo senza rubare niente e mostrando un'ottima fase difensiva, dobbiamo solo lavorare noi. Lavoreremo sulla cattiveria della squadra".

Alcuni giocatori non hanno risposto bene:

"Non è mai facile, soprattutto all'esordio. Sono partite che se si riesce a sbloccare, cambia tutto. In queste gare non devi prendere gol, prima del gol nella ripresa abbiamo avuto occasioni. Loro avevano ottimi crossatori e sono arrivati così in area: non possiamo prendere due gol a partita".

Cosa non ha funzionato?

"Visti i gol presi, dobbiamo migliorare in questi fondamentali. Non riusciamo a percepire il pericolo, in area siamo cinque contro tre eppure ha preso palla da solo. O Pezzella che parte palla al piede da solo".

Un giudizio su Gimenez:

"Santiago è arrivato più tardi e si è dato da fare nei 90 minuti in campo. Ha avuto una buona occasione di testa e non è andata bene. Dovremo avere la responsabilità di capire come preparare le partite, non possiamo prendere gol così".

Gli esordi sono sempre complicati:

"In tutte le cose negative, bisogna vedere le cose positive. A Lecce, troveremo un avversario simile. Dovremo essere bravi a diventare sporchi, eravamo migliorati mentre oggi abbiamo sbagliato alcune valutazioni".